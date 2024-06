Nasce Emptios, l’eCommerce di quartiere

Parliamo di una giovane startup che ha lo scopo di accompagnare la crescita digitale dei negozi locali

Come possono i negozi locali contrastare giganti dell’eCommerce come Amazon, Temu e Aliexpress? Un valido supporto per mitigare, almeno in parte, l'impatto di queste grandi piattaforme online è garantito da Emptios, una start-up nata con lo scopo di supportare i negozi locali che vogliono puntare al loro sviluppo digitale.

Entriamo più nel dettaglio.

Aiutare a crescere su Internet

Gli acquisti online generano un giro d’affari che supera gli 80 miliardi di euro. Nove italiani su dieci preferiscono fare i propri acquisti davanti a un monitor, che nel 55% dei casi di quelli effettuati su base annua, passano da marketplace gestiti dai giganti del settore. Uno sviluppo che potrebbe anche avere effetti negativi sul mondo del piccolo commercio: Certo non è possibile fermare gli acquisti online, anche perché si tratta di un processo associato alla progressiva digitalizzazione del Paese. Ma è anche certo che i i negozi locali possono cercare di cavalcare la novità, sfruttando le opportunità che l’eCommerce mette a loro disposizione.

Alla base del progetto che ha portato alla nascita di Emptios c’è l’idea di supportare i negozi locali che hanno intenzione di diventare più digitali.

“Ho assistito alla chiusura di molte attività intorno a me e credo sia tempo di offrire ai commercianti un nuovo strumento per competere in un mondo sempre più digitale -spiega Valter Marini, fondatore di Emptios-. La nostra piattaforma fornisce funzionalità avanzate per la vendita online, permettendo ai negozi di raggiungere nuovi clienti e aumentare le loro vendite senza dover affrontare i costi elevati di sviluppo di un’infrastruttura eCommerce propria".

Come funziona Emptios

Grazie a una serie di software messi a disposizione, commercianti, utenti e corrieri potranno operare in sinergia tra loro. Nello specifico i commercianti avranno la possibilità di accedere a un pannello amministrativo, grazie al quale potranno gestire tutti gli aspetti del loro business: inserire prodotti, prezzi e scegliere le modalità di pagamento. È possibile, inoltre, gestire le campagne promozionali e di marketing. È stata predisposta, inoltre, un’app dedicata che permette di monitorare in tempo reale l'andamento della vetrina online.

Da parte loro, invece, i clienti hanno la possibilità di cercare i vari prodotti direttamente sull’eCommerce basato sul web o tramite l’app. I due sistemi permettono di effettuare le ricerche per prodotto o per negozio, oltre che di filtrare i risultati basandosi sulla vicinanza del negozio alla propria residenza. O visualizzandolo su una mappa.

È disponibile, inoltre, un’apposita app per i corrieri: nel momento in cui un negozio riceve un ordine, il corriere riceve una notifica. Non appena accettata, la consegna potrà passare a ritirare il prodotto e consegnarlo al cliente finale.

Le soluzioni offerte

“Offriamo soluzioni per ridurre i costi e semplificare il processo di avvio di un’attività – conferma Claudia Andreoli, responsabile marketing di Emptios - rendendo più accessibile l’ingresso per i giovani imprenditori. Con il lancio imminente della piattaforma invitiamo i primi 1.000 negozi a livello nazionale a firmare una lettera di intenti non vincolante per aderire a Emptios, usufruendo di un anno di abbonamento gratuito”. “Un’iniziativa -conclude Andreoli- che mira a creare una rete solida di negozi locali pronti a sfruttare le opportunità offerte dal digitale, permettendo loro di partire senza costi iniziali”.