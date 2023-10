Secondo store a Torino per Natura, l'insegna che ambisce a fornire un'esperienza di acquisto rilassante e valorizza la sosteniblità

Secondo punto di vendita per l'insegna Natura che rafforza la rete a Torino con un negozio aperto in Piazza Carlo Felice, all'interno della stazione di Porta Nuova. Come da format dell'insegna, il punto di vendita vuole offrire un’esperienza rilassante attraverso l'uso di luce, musica, aromi e oggetti.

L'offerta si orienta su abbigliamento, prodotti per la casa e per il benessere, libri, accessori e idee regalo.

Il progetto prende le mosse dalla curiosità di scoprire il mondo e tutti i diversi elementi che ne fanno parte e che compongono la natura. In questo contesto rientra il Premio Natura istituito nel 1994, con il quale una parte dei profitti del brand viene destinata a finanziare progetti ambientali e sociali tra cui l'iniziativa Agua por Agua in collaborazione con l'associazione Aigua per al Sahel per la costruzione di pozzi in Burkina Faso.

La sostenibilità

Attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità: infatti gli imballaggi di tutti gli ordini online, una volta in plastica, sono stati sostituiti al 100% da materiali biodegradabili, riciclabili e riciclati e l’86% dei punti di vendita Natura utilizza energia verde, fornita da aziende che garantiscono la produzione dell’energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è continuare a lavorare ogni giorno per raggiungere un migliore equilibrio tra principi, sostenibilità e redditività.

Lo sviluppo della rete

Questa apertura rientra nel piano di espansione di Natura in Italia, che prevede l'inaugurazione di ulteriori due store nei prossimi mesi nelle città di Milano e Rimini con l’obiettivo di incrementare il proprio fatturato del +18%. Attualmente, il marchio comprende oltre 200 punti di vendita di cui sette in Italia dove ha debuttato nel 2020 con un primo store a Bergamo. Seguono le aperture di Torino, Milano, Alba e Genova.