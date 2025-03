Neogal cresce con Altoproteico senza lattosio e dessert

Neogal amplia la sua gamma di yogurt greco Altoproteico con nuove referenze senza lattosio e dessert proteici

Si consolida e rafforza il rapporto tra Neogal e il consumatore italiano, attraverso nuovi lanci per la gamma “Altoproteico” e restyling che seguono i trend di apprezzamento del mondo-yogurt greco.

La gamma top di tendenza Altoproteico, che subito dopo il lancio dello scorso anno ha ottenuto importanti successi, è pronta a crescere grazie all’aggiunta di tre referenze senza lattosio (confezioni da 150 g al limone, melograno lamponi e goji, mango e kiwi) anche nei formati convenienza da 500 e 1.000 g.

Neogal Altoproteico, nuove referenze sfiziose

C’è anche un pizzico di sfiziosità nel 2025 di Neogal: la ricerca e sviluppo dell’azienda ha infatti realizzato un dessert di yogurt greco Altoproteico: “Per rispondere - spiega Giacomo Guarnieri, amministratore delegato di Neogal - alle richieste di molti consumatori che gradiscono i dessert al cioccolato e caramello. Questi clienti esigono una ricetta pulita e corta senza conservanti, senza coloranti con proteine di origine naturali: questo è quello che troveranno nelle nostre nuove referenze. Infine, abbiamo pensato anche ai più piccini realizzando un dessert, sempre di yogurt greco, alla banana con la stessa ricetta pulita e corta senza conservanti, senza coloranti con proteine di origine naturali”.

Sempre più contemporary anche la gamma classica

Oltre all’Altoproteico, il core business di Neogal resta saldamente ancorato alla gamma storica tradizionale, prodotta dal 1964 sempre con lo stesso latte 100% greco, lavorato dopo sei ore dalla mungitura, colato, con gli stessi preparati di frutta greci, senza coloranti, senza conservanti, con proteine di origine naturale. La gamma oggi si è dotata di una nuova confezione, più contemporanea.

Per tutto il 2025 l’azienda continuerà a investire in pubblicità televisiva per aumentare la notorietà del brand e continuare a crescere: “Un grazie a tutti i colleghi di Neogal, della produzione in Grecia e al team marketing in Italia, che ci permettono di conseguire questi risultati”, dice Giacomo Guarnieri.

