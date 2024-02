Neogal: Tra Tradizione e Innovazione, il Successo della Gamma Altoproteico

Neogal presenta la nuova gamma Altoproteico

Neogal affronta il 2024 con slancio e determinazione, presentandosi al mercato con nuove e ambiziose sfide. Dopo aver conquistato i buyer della GDO e i consumatori grazie alla qualità del suo Yogurt Greco, al servizio impeccabile e alla trasparenza dei prezzi, Neogal si evolve ulteriormente, introducendo una gamma innovativa e affascinante: la Gamma “Altoproteico”

La nuova frontiera per Neogal è rappresentata dallo sviluppo nel segmento della Feta Dop e dall’ampliamento della proposta per la produzione di referenze a marchio del distributore, dimostrando la capacità dell'azienda di adattarsi alle richieste del mercato. Neogal ha investito negli ultimi anni nell'automatizzazione dell'impianto produttivo e nella stimolazione dei soci conferitori per aumentare la produzione di latte, garantendo un controllo completo della filiera del prodotto. La salatura a mano a secco, secondo le tradizionali procedure greche, sottolinea l'impegno costante per la qualità autentica, mantenendo così l’azienda fedele alla sua identità di piccola azienda orientata al cliente.

La recente innovazione nel settore degli yogurt greci è rappresentata dalla segmentazione delle gamme, con l'introduzione del brand "Altoproteico". Il lancio di questa nuova linea è stato supportato da un'incisiva campagna pubblicitaria televisiva, che ha coinvolto il pubblico dal 24 dicembre al 23 gennaio, posizionando il marchio nella mente del consumatore. Le colorate confezioni monoconsumo, i grandi formati famiglia e la nuova linea di Dessert proteici NeoPro -con 20 g a confezione- hanno arricchito l'offerta, riscontrando un notevole apprezzamento tra i consumatori italiani.

Neogal ha colto l'opportunità di mettere in mostra tutte le sue novità alla prestigiosa Fiera Marca a Bologna, posizionando queste gamme al centro del proprio stand con l'obiettivo dichiarato di diventare "Marca Conveniente". L'azienda ha ottenuto un successo straordinario e ha attirato un grande interesse sia nel mondo del trade che tra i consumatori, consolidando la sua posizione di terza marca del produttore in Italia.

Neogal continua a dimostrare che l'innovazione, la tradizione e l'impegno per la soddisfazione del cliente sono le chiavi del suo successo. La gamma "Altoproteico" ha dimostrato di rispondere alle esigenze del mercato italiano, offrendo non solo prodotti di alta qualità ma anche convenienza. Neogal, con il suo spirito intraprendente, guarda al futuro con fiducia, pronta ad affrontare nuove sfide e a continuare a deliziare i consumatori con prodotti che uniscono autenticità e innovazione.

