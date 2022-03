Newlife: l’app nata per dare consigli e aiuto

Mauro Tiberti, imprenditore e Ad di Odstore, ha ideato l'app Newlife per incentivare la condivisione e rimodulare l'approccio ai social network

Da un'idea di Mauro Tiberti, imprenditore e Ad di Odstore, nasce l'app Newlife con il dichiarato intento di fornire informazioni, consigli e aiuto a quanti lo richiedono. Una vera e propria community di newlifer attivi su scala europea che bandisce i leoni da tastiera e anonimato. Tutti gli iscritti sono verificati tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure autenticati caricando in modo sicuro un documento di identità attraverso la società internazionale Onfido. L'app vuole, infatti, ridefinire l'approccio con i social network, recuperando la loro originaria funzione di collettore e connettore di vite diverse.

L'importanza della condivisione

L'idea è nata durante il lockdown. "Uno dei maggiori problemi della modernità è che non ci guardiamo più in faccia, viviamo tutti assieme ma siamo estranei l'uno all'altro -spiega

Mauro Tiberti-. Una notte mi sono svegliato all'improvviso, avevo l'idea in testa. Ho preso un foglio, una biro e ho iniziato a scrivere una storia. Quando l'ho finita, mi son detto: Ora però devi realizzarla. Mi son ripromesso di non metterla in un angolo nel momento in cui l'economia fosse ripartita e tutti saremmo stati risucchiati dalle dinamiche precedenti, dalla frenesia di sempre, dalle beghe quotidiane. Mia nonna Domenica mi diceva sempre di farmi un nodo al fazzoletto, quando avessi preso un impegno con me stesso e fossi deciso a onorarlo. Niente nodo al fazzoletto: mi son fatto realizzare un tatuaggio, nell'aprile 2020. Una scritta: newlife. È sul mio polso destro, perché volevo poter rileggere questo messaggio che mi ero mandato, ogni volta che mi fossi lavato le mani".

Come funziona newlife

L’applicazione per Android e iOS è disponibile su Play Store e App Store di Apple in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, in italiano e in inglese. La registrazione è gratuita per gli utenti privati, mentre le aziende possono optare per pacchetti di visibilità semestrali. Dopo aver completato l’autenticazione tramite Spid o documento d’identità, si potranno indicare i propri interessi così da ricevere ogni giorno informazioni e servizi utili, si potrà rispondere alle domande e alle richieste dei newlifer vicini o lontani condividendo conoscenze, aiuti concreti e esperienze. A ogni utente viene assegnato un punteggio in base alle attività svolte, che può essere incrementato raggiungendo obiettivi che stimolano quindi l’interazione solidale tra gli iscritti.

Quattro macro aree

L'applicazione è strutturata su quattro macro-aree: