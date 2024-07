Nexi sigla una nuova partnership con Amazon Italia

La piattaforma tecnologica di Nexi consentirà ai clienti Amazon di pagare i propri acquisti tramite Bancomat Pay

Nexi, player nel mondo dei pagamenti digitali con sede in Italia, ha siglato una nuova partnership con Amazon Italia, con la quale i clienti del retailer americano potranno pagare i propri acquisti anche tramite Bancomat Pay. Con questa partnership, dunque, la paytech mette la propria piattaforma tecnologica a disposizione della versione italiana del sito di eCommerce, diventandone technical provider. “L’accordo con Amazon testimonia -commenta Filippo Signoretti, merchant solutions director di Nexi Italia-, come la scala internazionale e la forte presenza locale di Nexi la rendano la scelta ideale per player globali che hanno la necessità di avere partner con un solido posizionamento nei mercati locali”. L’accordo consentirà ai clienti di Amazon.it di ampliare le scelte di pagamento nel momento del checkout.

Nexi e Amazon insieme per ampliare le modalità di pagamento

Le competenze e tecnologie della fintech le consentono “di collaborare con successo con i più importanti player internazionali in tutti i Paesi europei in cui operiamo -dice ancora Filippo Signoretti-, mettendo a loro disposizione i migliori servizi e le migliori soluzioni di pagamento digitale”. Con la partnership Nexi amplia la diffusione dei pagamenti digitali in Italia, in un progetto a cui ha contribuito anche Intesa Sanpaolo, in qualità di partner tecnologico. Nexi è una paytech presente sui mercati europei e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata alla piazza di Milano, Nexi mette a disposizione un portafoglio di prodotti rivolti all'economia digitale e all'ecosistema dei pagamenti.