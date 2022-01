Nice Footwear acquisisce Emmegi per le borse di lusso

Prosegue il cammino di Nice Footwear verso la creazione di un polo dell'eccellenza delle sneaker e degli accessori nella riviera del Brenta con l'acquisizione di Emmegi Srl, specializzata nella produzione di borse da donna made in Italy nel segmento moda premium.

Nice Footwear acquisisce Emmegi

L'acquisizione del produttore padovano di borse di alta gamma da parte di Nice Footwear arriva dopo quella, nel 2021, di Favaro Manifattura Calzaturiera Srl, aziende il cui portafoglio clienti è in parte sovrapponibile. Nice Footwear si occupa di sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, attraverso i marchi Kronos, di proprietà, e quelli in licenza Ellesse, Avirex e Conte of Florence, oltre a G-star per la distribuzione. La società è recentemente stata quotata alla Borsa Italiana sul mercato Euronext Growth Milano.

L'operazione ha portato in mano a Nice Footwear l'80% del capitale sociale di Emmegi, per un valore di 480.000 euro, e un'opzione di acquisto o di vendita sul mancante 20% del capitale senza ulteriori precisazioni.

"Abbiamo creduto fin dal principio nel potenziale e nei valori della società - ha affermato Bruno Conterno, Ceo di Nice Footwear -. L’acquisizione rientra nel percorso di sviluppo di Nice Footwear iniziato nel 2020. Si tratta di un nuovo punto di partenza per la società che oggi amplia ulteriormente la propria presenza in Italia grazie alla produzione made in Italy ed entra in un nuovo segmento, quello della produzione di borse di lusso".

"Abbiamo visto in Nice Footwear il partner ideale per dare continuità alla storia produttiva di Emmegi quale eccellenza negli accessori per i brand del lusso a livello internazionale e per crescere ed accogliere le nuove sfide del futuro", ha detto Gianni Mortandello, proprietario di Emmegi insieme ad Antonella Venturini.

I vantaggi per il Gruppo

Emmegi e Favaro hanno parecchi clienti in comune e le due acquisizioni permettono al Gruppo così costituito di interagire con i nuovi clienti, di acquisire il know how nella produzione di borse di lusso e di sfruttare le sinergie produttive, come il taglio della pelle. Nice Footwear entra nel segmento delle borse premium made in Italy e anche in quello della pelletteria. In linea con la strategia di implementare nuovi canali e crescere attraverso la collaborazione con brand premium.

L'eccellenza di Emmegi data al 1977, quando nasce a Maserà di Padova grazie all'iniziativa di Gianni Mortandello. Opera nel settore borse in pelle e in altri materiali pregiati collaborando con calzaturifici, studi stilistici e griffe, integrando artigianalità e concetti produttivi moderni.

Alcuni numeri di Emmegi: (al 31 dicembre 2020)

Fatturato annuo 1,8 miliardi di euro

Utile netto 300.000 euro

Ebitda 450.000 euro

Posizione Finanziaria Netta 30.000 euro

Piano di sviluppo triennale

Per i prossimi 3 anni Nice Footwear ha in programma di consolidare e incrementare le quote di mercato di Emmegi attraverso la diversificazione della clientela e dei prodotti, e attraverso la riorganizzazione delle risorse e della struttura.