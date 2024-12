Notino: incremento di ricavi (+29%) per il Black Friday

Un periodo più che positivo per Notino che ha ottenuto importanti incrementi nelle vendite in varie Paesi europei, Italia compresa

Nella settimana tra l'11 novembre e il primo dicembre, Notino, rivenditore online di prodotti di bellezza e salute, ha registrato un incremento dei ricavi pari al 29% rispetto allo stesso periodo nel 2023, segno che il Black Friday si conferma un'ottima occasione di consumo. Anche i 3.5 milioni di ordini effettuati hanno stabilito un nuovo primato rispetto all’anno precedente.

“Ogni anno il Black Friday suscita un interesse crescente in tutti i Paesi in cui siamo presenti, e quest’anno non ha fatto eccezione. I consumatori hanno approfittato di un’ampia selezione di prodotti dei migliori marchi, acquistando al prezzo più vantaggioso. Notiamo anche una crescente propensione a semplificare gli acquisti online tramite strumenti innovativi come il nostro specchio virtuale o il Fragrance Finder disponibile nell’app Notino” ha spiegato Bartosz Kliś, chief commercial officer di Notino.

I risultati ottenuti

Profumi, prodotti per la skincare e make-up sono stati tra i più acquistati online grazie a sconti fino al 30%. Il picco massimo di ordini è stato registrato il 29 novembre, con un totale di 291.512 acquisti in un solo giorno.

Complessivamente, durante il periodo in questione, sono stati effettuati 3.508.966 ordini in

tutta Europa, rispetto ai 2 milioni del 2023.

“Abbiamo spedito circa 500.000 articoli al giorno, complessivamente 12 milioni di pezzi durante tutto il periodo -ha dichiarato Michal Vodák, chief marketing officer-. Il 2024 si conferma un anno molto positivo per noi, con una crescita significativa e livelli di soddisfazione dei clienti sempre elevati”.

Il Black Friday ha riscosso successo in tutti i 27 Paesi in cui Notino è presente, ma l’incremento più significativo nel numero di ordini si è verificato in Polonia, dove sono stati registrati 556.620 acquisti. A seguire la Repubblica Ceca, che ne ha totalizzati 523.154 nello stesso periodo. Durante il Black Friday, Notino ha venduto una media di 7 prodotti al secondo.

La strategia

Stando a quanto sottolinea il brand, il successo dell’eCommerce è frutto del continuo miglioramento dell’esperienza d’acquisto e di un’ampia gamma di prodotti di qualità. Particolarmente apprezzate sono state le Discovery Box, che permettono di selezionare fino a cinque campioncini da provare prima di acquistare il prodotto in formato full size. Tra tutti i prodotti in offerta, i più venduti sono stati il