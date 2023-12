Nova Coop attiva la campagna contro il cancro

#Esg. L'1% della vendita dei prodotti a marchio Coop sarà devoluto da Nova Coop alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per l’Istituto di Candiolo - IRCCS

Per il quinto anno consecutivo, Nova Coop si schiera al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, per l’Istituto di Candiolo - IRCCS, a cui devolverà l’1 per cento del valore di vendita di ogni prodotto alimentare confezionato a marchio Coop acquistato in uno dei suoi 68 negozi di territorio oppure online sullo store online.

"La ragione di quello che a me piace qualificare come un “patto sinergico” tra due realtà primarie del territorio piemontese, attraverso la quale Nova Coop vuole portare valore alla comunità di tutti i propri soci e consumatori, è che la tutela della salute è iscritta direttamente tra gli obiettivi statutari della cooperativa e quindi intendiamo ragionare su progetti che possano esprimere valore sia oggi che per il futuro -spiega Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop-. Per questo motivo anche quest’anno rinnoviamo la possibilità di mettere ciò che caratterizza maggiormente la nostra capacità di proposta commerciale, il prodotto a marchio, al servizio di un obiettivo di salute che vada a vantaggio ancora una volta dell’intera comunità piemontese".

La campagna dal titolo Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro sarà attiva dal 1° al 31 dicembre e vede il coinvolgimento anche di EnerCasa Coop, il marchio di vendita di luce e gas a uso domestico promosso da Nova Aeg, la società energetica di proprietà della cooperativa dei consumatori piemontese.

"Anche quest’anno la nostra rete di vendita, fisica e digitale, nel mese di dicembre sarà coinvolta per generare un importante contributo in favore della lotta contro il cancro. Da un lato perché i risultati dello screening hanno dimostrato l’utilità di poter mettere a disposizione dei nostri Soci un’azione diffusa di prevenzione e monitoraggio, dall’altro perché quest’attività ci ha permesso di dare applicazione a un altro ambito di collaborazione con l’Istituto di Candiolo, quello dell’informazione ed educazione in merito a una delle neoplasie più diffuse" sottolinea Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali Nova Coop.

Gli obiettivi della campagna

Quest’anno l’obiettivo dell’azione solidale è l’acquisto di un angiografo digitale, un’apparecchiatura radiologica che permette di studiare i vasi arteriosi e venosi mediante l’utilizzo di raggi X e l’iniezione direttamente dentro i vasi sanguigni del mezzo di contrasto, ottenendo immagini sia bidimensionali che tridimensionali. "L’angiografo digitale è uno strumento indispensabile per la Radiologia Interventistica. Insieme alla chemioterapia, alla radioterapia e alla chirurgia, la Radiologia Interventistica Oncologica è oggi considerata il quarto pilastro nel trattamento dei pazienti affetti da tumore perché permette di eseguire trattamenti caratterizzati da minima invasività, ottima tollerabilità e alta efficacia" dice Irene Bargellini, direttore Radiodiagnostica dell’Istituto di Candiolo - IRCCS.

"Le tecnologie di ultima generazione sono un aiuto fondamentale per curare sempre più persone e nel migliore dei modi, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Siamo davvero grati a Nova Coop, la cui vicinanza è preziosa anche per un altro motivo: perché ci permette di diffondere, attraverso il coinvolgimento dei suoi numerosi soci e consumatori, la cultura della prevenzione con screening medici e la diffusione di corretti stili di vita" dichiara Allegra Agnelli, presidente Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Nelle passate edizioni la collaborazione ha permesso di raccogliere complessivamente oltre 510 mila euro.