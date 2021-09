Novità e curiosità tra gli stand di Cibus 2021

5. Il brand Medusa si estende ai sughi ittici

Diverse le novità per Cesare Regnoli & Figlio Srl tra cui la linea dei Fritti & Cucinati Medusa, come il classico fritto misto con molluschi e crostacei, i filetti di alici fritte, i pesciolini fritti e le pepite di baccalà fritto (certificato Msc per una pesca sostenibile). Spazio anche alla nuovissima linea di sughi freschi di pesce, disponibile in tre differenti ricettazioni: il sugo allo scoglio, il sugo alle vongole e il sugo al tonno e olive. Padiglione 03 - Stand C 014