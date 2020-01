nrf2020 Tour nel Camp di New York, dove il retail è sempre in gioco

Appunti di viaggio #nrf2020 di Cristina Lazzati, direttamente da New York

Il negozio Camp di New York, situato all'angolo tra la 16° strada e la quinta Avenue, non è solo un luogo dove si vendono giocattoli, ma un vero e proprio parco giochi per bambini dove tutto è pensato per intrattenerli e divertirli (con tanta gratitudine da parte dei genitori). Uno spazio in costante rinnovamento (ogni 8-12 settimane) che mostra a tutto il mondo retail come trasformare il punto di vendita da luogo di passaggio a luogo di socialità e riferimento per le famiglie.

L'assortimento sterminato di giocattoli, libri e vestiario, con tanto di "consulente regali" che aiuta a scegliere quelli più giusti, è inframezzato da una serie di possibili attività, compreso un vero e proprio laboratorio di giocattoli pieno di sorprese, passaggi "segreti" in pieno stile favolistico e opzioni interattive.

Qui sotto per voi il nostro esclusivo tour fotografico da Camp.

