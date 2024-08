Nuova campagna di comunicazione per Profi

Promotica ha messo a punto una serie di collezionabili per la catena della gdo romena

Una collezione di 24 adesivi in vinile raffiguranti cani e gatti in diversi ruoli e occupazioni: robot, intellettuali, pickaboos, giocatori, maghi, funky, pattinatori, fantasy, astronauti, combattenti, atleti e supereroi. È il cuore dell’iniziativa di comunicazione realizzata da Promotica (agenzia di loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing) per conto di Profi, catena di supermarket e minimarket, nonché il più grande datore di lavoro privato del Paese con 28 mila dipendenti, che opera attraverso diversi format.

La campagna, denominata “Pisici versus Catei” e in corso fino al 30 ottobre, consentirà di collezionare adesivi in vinile, da conservare in un album disponibile presso gli stessi negozi Profi. Inoltre, gli acquirenti possono raccogliere punti per riscattare peluche con quattro cani e altrettanti gatti, in due misure.

“Gli animali domestici sono un argomento altamente emotivo e coinvolgente per milioni di persone in tutto il mondo – spiega Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica -. Oltre il 45% delle famiglie rumene possiede un cane e il 48% almeno due gatti, quindi non c'è dubbio che l'argomento sia rilevante per la maggior parte dei rumeni…Questa campagna segna anche un altro importante passo nello sviluppo di Promotica, dimostrando il nostro impegno ma anche la creatività e la costante ricerca di innovazione per emozionare gli acquirenti e coinvolgerli ancora di più”.