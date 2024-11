Nuove funzionalità per Mirakl Payout grazie all’intesa Mirakl-Mangopay

Mirakl e Mangopay in partnership per offrire nuove funzionalità per il servizio di pagamento Mirakl Payout

Mirakl, fornitore di soluzioni software per l'eCommerce, ha scelto la tecnologia di pagamento modulare di Mangopay per mettere a punto il proprio mezzo di pagamento Mirakl Payout in Europa. Le soluzioni di Mangopay consentono alle piattaforme di creare sistemi di pagamento personalizzati, infatti l’azienda è specializzata nei pagamenti modulari incorporabili nelle piattaforme. “Mangopay e Mirakl -dice Mark Fleming, chief commercial officer di Mangopay- hanno maturato una partnership di successo per oltre un decennio e siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione. Con il prosperare del settore, sempre più marchi del commercio digitale mirano a sbloccare il potenziale del modello marketplace”. Grazie a questa partnership, Mirakl Payout potrà integrare ora gli e-wallet e le capacità di know-your-business di Mangopay.

Mirakl Payout con Mangopay

Mirakl Payout è un mezzo di pagamento che mette a disposizione dei clienti di Mirakl mezzi per gestire i flussi di pagamento, i rimborsi, l’analisi delle transazioni e la gestione di più fonti di pagamento, offrendo agli operatori dei marketplace controllo e visibilità sulle varie transazioni. “Insieme -sottolinea Sophie Zellmeyer, direttrice di Mirakl payout and global payment partnerships-, ottimizziamo i pagamenti, consentendo ai marketplace di aumentare i volumi di vendita e scalare in modo più efficiente”. Le soluzioni di Mirakl sono utilizzate per alcuni servizi da retailer come Macy's, Kroger, Carrefour e Maison du Monde. Mangopay ha elaborato transazioni per oltre 100 miliardi di euro e supporta oltre 250 milioni di utenti.