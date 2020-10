Nuovo pack sostenibile per gli affettati Nature di Veroni

Con una vaschetta composta da carta Fsc (Forest Stewardship Council), riciclabile al 100%, che permette di ridurre la plastica del 75% rispetto a quelle tradizionali, Veroni avvia la strategia di posizionamento nel libero servizio della linea Gli Affettati Nature nella gdo e nei negozi al dettaglio sia in Italia sia in Europa.

Il 94% degli italiani è disposto a comprare prodotti “green” e il 40% è propenso a cambiare marca pur di avere un imballaggio sostenibile. Anche per i prodotti freschi da banco la confezione riciclabile è importante per il 75% dei consumatori Dati Nielsen e Neurexplore

“È un progetto ambizioso, soprattutto considerando che stiamo guardando a un segmento già ben popolato -spiega Emanuela Bigi, responsabile marketing di Veroni-. Tuttavia, possiamo contare su un marchio storico riconosciuto e scelto per l’elevata qualità dei prodotti sia in Italia sia in Europa, il costante lavoro di ricerca & sviluppo e il know-how che abbiamo accumulato negli ultimi anni lavorando con i principali retailer statunitensi”.

“Gli Affettati Nature” sono disponibili in quattordici referenze nei formati da 70 e 110 grammi. Dalla mortadella al prosciutto cotto, al prosciutto crudo e una selezione di salami come il Milano e la spianata romana, la linea comprende il meglio della salumeria italiana, oltre a specialità regionali come lo speck delle Alpi. L’arrivo a scaffale è previsto a partire da novembre 2020.