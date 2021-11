Oleificio Zucchi: ricettari digitali e novità di prodotto per Natale

In occasione delle imminenti festività natalizie, Oleificio Zucchi propone novità in assortimento e nuovi ricettari digitali, disponibili tramite l’online store sul sito zucchi.com, come ad esempio la ricetta del Carrè di maiale arrosto con scalogni, noci e melagrana, realizzata con l’evo 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi. In occasione del Black Friday, è stata organizzata una settimana di promozione che prevede la spedizione gratuita per tutti gli ordini. Sul sito dedicato inoltre è disponibile un’ampia gamma di prodotti Zucchi che comprende anche l’evo Sostenibile 100% Italiano e l’evo Biologico 100% Italiano insieme a un tris di Condimenti all'olio extra vergine di oliva aromatizzati con gli oli al peperoncino, al limone e al basilico. I condimenti sono disponibili in confezioni da tre bottiglie da 0,25 l al prezzo di 13,99 euro.

L'offerta propone inoltre i nuovi tris misti:

la Selezione Tris Zucchi 1L, con l’evo Sostenibile 100% Italiano, l’evo Biologico 100% Italiano e l’Olio di semi di Vinacciolo;

la Selezione Tris evo italiani Zucchi con l’evo Sostenibile 100% Italiano, l’evo Biologico 100% Italiano e l’evo IGP Sicilia;

la Selezione Tris semi 100% italiani Zucchi con l’olio di semi di Girasole Altoleico, l’olio di semi di Mais e l’olio Friggimi Zucchi.

Questi prodotti sono in vendita in confezione da 3 bottiglie da 1l, al prezzo rispettivamente di 24,50 euro, 28,99 euro e 9,99 euro.