Originale Italiano: l’insegna per le eccellenze regionali

L'insegna Originale Italiano nasce per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali ed è ideata da Molise Food

Da un'idea di MoliseFood, progetto enogastronomico imprenditoriale attivo da ormai tre anni, nasce l'insegna Originale Italiano, con l'obiettivo di valorizzare le produzioni regionali e le eccellenze enogastronomiche locali. Il primo store sarà realizzato a Roma, nella zona tra Piazza Fiume e Piazza Regina Margherita, entro il mese di settembre. E si programma anche la presenza all'estero nei prossimi mesi. La prima esperienza-pilota del concept store Originale Italiano fuori dal nostro Paese, infatti, sarà attivata ad ottobre in Svizzera, a Zurigo con un assortimento proposto da aziende produttrici che hanno voglia o interesse ad aprire nuovi mercati e far parte del progetto. Il concept store Originale Italiano sarà realizzato in collaborazione diretta con Diamante Tv, la televisione degli italiani nel mondo.

“Il marchio Originale Italiano è il sub brand su cui Molisefood ha creato linee di prodotti propri ed inseriti nei punti vendita ufficiali e diretti- afferma il responsabile del progetto Francesco Caterina-. Siamo convinti che il format che proponiamo, includendo tutte le regioni, non vince per la cartina geografica molisana o di altra regione ma per la bontà dei prodotti e la tradizionalità che ha fatto da collante con gli emigrati delle regioni. Il format ha funzionato con il Molise, una delle regioni italiane più piccole, poco conosciute ed arretrate. ll prodotto regionale e italiano con la sua bontà, partendo dall’altissima qualità della materia prima, vincono sul branding e sul marketing. Tutto questo è ripetibile, replicabile, ripetuto riguardo le altre regioni che abbiamo”.