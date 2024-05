Otro Amor e Uniqlo: una linea di peluche dai tessuti di scarto

#Esg. Un progetto di economia circolare per sostenere i più piccoli coinvolgendo anche gli anziani. Otro Amor e Uniqlo lanciano una limited edition di peluche

Attraverso il riutilizzo di capi difettati donati da Uniqlo e l’impiego di tessuti di scarto del proprio laboratorio, Otro Amor ha creato una serie limitata di peluche acquistabili sui suoi canali di vendita. Il progetto si chiama Pafu e i proventi che ne deriveranno verranno interamente donati a Fondazione Mente, realtà che ha finalità civiche, terapeutiche, ludiche ed inclusive e promuove iniziative volte all’assistenza sociale e sanitaria nei confronti di minori e adolescenti con autismo ed altri disturbi del neurosviluppo. Alla base di questa iniziativa c'è l'obiettivo "di prendersi cura del passato per creare un futuro migliore, favorendo il concetto di riutilizzo e di economia circolare e creando un dialogo tra le diverse generazioni". Per questo motivo, parte del processo di produzione dei peluche è affidato agli ospiti della residenza per anziani Villa Manetti di Roma, con lo scopo di raccontare in parte il loro vissuto e la loro storia, in favore di una causa a sostegno di bambini e adolescenti bisognosi.