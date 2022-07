Ottimizzare le spese del canale online con il multi picking instore

ReStore ha messo a punto il servizio per il picking di prodotti all’interno degli store che prevede la possibilità di gestire fino a tre spese contemporaneamente per singolo picker

Dal single al multi: il picking all’interno degli store si evolve. Questo l’obiettivo che si è data ReStore nello sviluppo del nuovo sistema multi picking che permette di velocizzare e ottimizzare le operazioni che derivano dal canale online delle insegne. Considerando che una grande parte dei progetti di spesa online in Italia non opera in dark store, ma direttamente sulla superficie del punto di vendita, si deve trovare un modo per ottimizzare le vendite con uno sguardo attento ai costi, non tanto per arrivare a un guadagno, ma per raggiungere anche solo il break even point, un obiettivo ancora lontano per molti progetti di eCommerce.

“Con il sistema che abbiamo appena lanciato - dice Iuvenalii Vasiliu, product & process manager in ReStore - abbiamo la possibilità di far preparare fino a tre spese alla volta da un singolo picker. Abbiamo sviluppato il progetto da zero internamente, lavorando sulla parte software e integrandola con le soluzioni hardware. Il tutto ottimizzato per lavorare in una struttura non pensata per il picking in magazzino, ma su una superficie di vendita, con tutte le variabili che si possono incontrare. Il nostro sistema inoltra offre la possibilità di fare switch immediato tra il single e il multi picking a seconda delle esigenze. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un team coeso. In particolar modo, il contributo di Stefano Corricelli, R&D manager in ReStore, è stato superlativo".

Il funzionamento del multi picking instore di Restore

Un elemento importante in questo progetto è il carrello, dotato di nove cestini, e pensato per muoversi agevolmente tra le corsie dei reparti. Il picker allestisce il carrello prima di uscire dall’area eGrocery e abbina ogni cesta a un ordine “abbiamo diviso così la ‘macromissione’ della preparazione della spesa in tante piccole missioni, che prevedono la presa del prodotto e il posizionamento nella cesta di destinazione” conferma Iuvenalii.

Il picker scansiona il prodotto con il device in dotazione, l’app gli comunica la cesta in cui posizionarlo. Finito il giro nello store il picker rientra nell’area eGrocery e prepara gli ordini per la fase di delivery. Il processo è supervisionato da WeSupport, la control tower di ReStore Logistics che offre supporto affinché tutte le live operations vengano gestite nella maniere più veloce ed efficace.