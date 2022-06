Pac 2000A Conad: giro d’affari in crescita (+7,72%)

Risultati positivi per Pac 2000A Conad che nel 2021 ha registrato un incremento di fatturato e quota di mercato. La cooperativa cresce in tutte le regioni

Crescono giro d'affari, attestato a 4.45 miliardi di euro, in crescita del 7,72%, e quota di mercato (oggi a 20,58% nei territori in cui è presente) per Pac 2000A Conad che conta un patrimonio netto di 872 milioni di euro e un utile netto di oltre 46 milioni di euro. La cooperativa ha mantenuto la propria leadership in Umbria (33,71%), Lazio (29,73%) e Calabria (26,66%) e ha confermato la seconda posizione in Campania (16,32%) e in

Sicilia (15,16%). “ Nonostante l’anno connotato ancora dalle difficoltà post-pandemia, Pac 2000A ha saputo rispondere con prontezza, reagendo e adattandosi alle evoluzioni richieste dal mercato -dichiara il presidente di Pac 2000A Claudio Alibrandi-. L’estrema volatilità del periodo tra pandemia e altre crisi internazionali ci obbliga più che mai ad avere obiettivi chiari, perché i risultati futuri non saranno scontati. Continueremo ad impegnarci costantemente per sostenere le comunità e le economie locali, con l’obiettivo di

creare benessere diffuso, fedeli allo spirito cooperativo e ai valori che permeano il Sistema Conad. Il 2021 ha passato il testimone con rinnovato vigore a un 2022 che rappresenta per noi il traguardo dei 50 anni di attività".

Nel 2021 la rete dei fornitori di Pac 2000A conta 869 fornitori locali con cui la cooperativa ha generato un giro di affari di oltre 457 milioni di euro. A questi, si aggiungono ulteriori imprese del territorio con le quali il gruppo ha sottoscritto accordi per la fornitura di merci e servizi, per un totale di 1.019 imprese e oltre 870 milioni di fatturato.

La rete vendita

Nel 2021 il numero degli store è salito a 1.585 con 57 nuove aperture (16 Conad, 12 Conad City, 7 Conad Superstore e 22 Todis), in aggiunta a 7 concept store (5 Pet store, un Ottico Conad e una Parafarmacia) per un totale di 45.013 mq di nuova superficie di

vendita. E, grazie anche alle acquisizioni della rete ex Auchan, il gruppo ha sfondato il tetto dei 6 miliardi di euro di fatturato ed impiegato complessivamente 25.531 collaboratori, in crescita del +8,2%, rispetto al 2020. Per rendere più efficiente la rete dei propri store, sono state portate avanti attività di digitalizzazione.

Le dichiarazioni

“È stato un 2021 non facile ma che Pac 2000A archivia ancora una volta con il segno più - afferma l’Ad Danilo Toppetti-. I primi mesi, con il forte rimbalzo del pil sembravano poterci brevemente riportare ai livelli pre-pandemici, ma già a partire dall’ultimo trimestre, la crescita ha subito una forte frenata, acuitasi con il precipitare della crisi ucraina che ha contribuito all’aumento generalizzato dei costi energetici e delle materie prime. Per permettere alla nostra base sociale di affrontare questo mutato scenario, nel 2021, abbiamo istituito un Fondo che sosterrà, in particolare le piccole strutture, maggiormente

esposte alle tensioni in atto nel mercato. Un aiuto concreto, che abbiamo deciso di implementare anche a scapito degli utili dell’anno corrente, perché il sostegno ai Soci, che sono il motore della Cooperativa, rimane la nostra priorità”.

“ I nuovi scenari impongono di rivedere le nostre strategie per affrontare le nuove dinamiche di consumo emerse nell’ultimo anno. Sostenibilità, competitività, formazione, innovazione digitale ed efficienza saranno le direttrici su cui continueremo a focalizzare il nostro impegno -sottolinea il direttore generale Francesco Cicognola-. Abbiamo bisogno di sfruttare al meglio le opportunità di sviluppo offerte dai nuovi scenari. Per questo abbiamo elaborato un Piano di Sviluppo Organizzativo Gestionale di medio periodo per preparare l’azienda ad un futuro nuovo. Nessun drastico cambio di rotta, nessuna rivoluzione in atto, ma un’evoluzione guidata del modello organizzativo che garantirà l’innovazione, l’integrazione e l’omogeneizzazione dei processi in tutti i territori, impostando una nuova fase di sviluppo. Guardiamo al futuro con entusiasmo, per crescere ancora insieme uniti nei nostri valori e con l’ambizione di migliorarci ancora”.

I risultati regione per regione

Umbria. In questa regione, dove sono attivi 203 store, fra cui 2 Spazio Conad, 19 Conad Superstore, 58 Conad, 64 Conad City, 25 Margherita, 20 Todis e 15 Concept, cresce il fatturato che raggiunge i 554 milioni di euro, in aumento del 2,03% rispetto al 2020.

Lazio. L'area conta 491 punti di vendita, fra i quali 5 Spazio Conad, 31 Conad Superstore, 173 Conad, 87 Conad City, 32 Margherita, 135 Todis e 28 concept, e un fatturato di 2.03 miliardi di euro, vale a dire il 9,18% in più rispetto al 2020.

Campania. In Campania il gruppo chiude l’anno con un fatturato di 832,25 milioni di euro (+7,42% nel confronto annuo) e una rete composta da 341 punti di vendita: 3 Spazio Conad, 28 Conad Superstore, 132 Conad, 105 Conad City, 36 Margherita, 2 store Sapori&Dintorni, 20 Todis e 15 concept.

Calabria. Il fatturato in regione tocca i 438,39 milioni di euro, segnando un +11,23%

sull’anno precedente. La rete è composta da 173 store: 1 Conad Superstore, 110 Conad, 54 Conad City, 2 discount Todis e 6 concept.

Sicilia. Nell'Isola si contano 346 negozi fra i quali si contano 3 Spazio Conad, 35

Conad Superstore, 104 Conad, 96 Conad City, 57 Margherita, 1 Sapori&Dintorni, 35 Todis e 15 Concept, ai quali vanno aggiunti i 7 punti vendita presenti a Malta. Queste strutture hanno sviluppato un fatturato delle società del Gruppo pari a 656 milioni di euro, in aumento del 12,82% rispetto al 2020.