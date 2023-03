Pac2000A Conad: 70mila euro per le strutture ospedaliere

#Esg. All’Associazione Umbra per la Lotta alle Cardiopatie Infantili vanno i fondi raccolti da Pac2000A Conad in collaborazione con Goofi by Egan

L'iniziativa Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore, realizzata in partnership con Goofi by Egan, permette a Pac2000A Conad di donare la cifra di 70mila euro all’Associazione Umbra per la Lotta alle Cardiopatie Infantili, per l’acquisto di due ventilatori polmonari pediatrici che contribuiranno ad allestire, presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, la prima Terapia Intensiva Neonatale allargata della Regione per piccoli pazienti fino a tre anni di età.

La raccolta ha coinvolto i consumatori che hanno potuto collezionare i gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green. Per ognuno dei premi distribuiti, la cooperativa ha versato 0,50 centesimi.

Le dichiarazioni

“Ringrazio in primis Conad per aver dimostrato, ancora una volta grande sensibilità nel comprendere e tradurre i bisogni della comunità e per la grande attenzione che rivolge sempre al nostro territorio. L’acquisto dei nuovi macchinari permetterà al personale sanitario, che lavora con grande professionalità, di rispondere ancora meglio alle esigenze di salute della popolazione” afferma Donatella Tesei, Presidente della Regione.

“È importante investire in strutture di alta specialità come la Terapia Intensiva Neonatale di Perugia, punto di riferimento per la Regione Umbria e costituita da professionalità giovani e preparate che, con la loro curiosità, propongono nuovi e ambiziosi progetti come la TIN allargata" specifica Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia.

“Con grande orgoglio confermiamo, anche quest’anno, il nostro sostegno all’Associazione A.U.L.C.I., il cui lavoro quotidiano contribuisce a migliorare la vita e le condizioni dei

pazienti pediatrici cardiologici, e all’Azienda Ospedaliera di Perugia. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario dell’Ospedale, che ogni giorno lavora con dedizione e passione per aiutare i pazienti e le loro famiglie, e a tutti coloro che hanno

dato il proprio contributo all’iniziativa” dichiara Francesco Cicognola, direttore generale di Pac 2000A Conad.

“Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti che hanno permesso questa donazione