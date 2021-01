Pac2000A Conad potenzia la presenza a Perugia

La cooperativa Pac2000A investe nel territorio umbro potenziando la propria presenza a Perugia con una struttura Conad Superstore in Viale Giovanni Perari, in zona Pian di Massiano, che comprende anche un Pet Store Conad, all’interno dell’area commerciale di circa 3.500 mq, ricavata dalla ristrutturazione del complesso di un ex deposito di autobus.

Il Superstore Conad occupa un'area di circa 1.500 mq ed è dotato di un parcheggio con 160 posti auto. Condivide l’ingresso con il Bar Vergnano che dispone di uno spazio esterno con tavolini in cui consumare i prodotti acquistati instore. All'interno dell'area commerciale è presente inoltre un ristorante della catena Roadhouse, il primo in Umbria, che sceglie di rimandare la sua apertura a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid19.

“Proseguiamo con la nostra tabella di marcia fatta di investimenti, nonostante le difficoltà -dichiara Danilo Toppetti, amministratore delegato di Pac2000A Conad-. Da sempre crediamo nell’economia circolare. Gli investimenti nei nostri territori sono sempre fatti con questa logica”.

L'offerta dei freschi si articola sul perimetro con i banchi serviti di macelleria, pescheria con friggitoria, panetteria-pizzeria, pasticceria e gastronomia calda con possibilità di piatti da asporto take away. Per l'ortofrutta, come da consuetudine, sono presenti isole centrali. La struttura è stata dotata di accorgimenti di risparmio energetico come nel caso dei pannelli solari installati sul tetto. Il punto di vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 19.30.