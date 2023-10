Packaging, un valido strumento per comunicare col consumatore

Organizzato da Gdweek, il webinar “Food Packaging, da mero costo a opportunità. Focus su reparto carne e salumi” ha messo in luce come il packaging oggi giochi ruoli che vanno ben al di là del solo confezionamento degli alimenti

Valorizzare i prodotti della macelleria e della gastronomia attraverso il packaging, in un’ottica di customer satisfaction, customer retention e di sostenibilità. Questi i temi che hanno caratterizzato il webinar “Food Packaging, da mero costo a opportunità. Focus su reparto carne e salumi” organizzato da Gdoweek in collaborazione con Esseoquattro. Moderato da Marina Bassi, caporedattore di Gdoweek, il webinar ha visto la presenza di Paola Pavanini (responsabile progetti innovazione reparti freschi/freschissimi canale Interspar), Andrea Laganga (baker beach blogger e referente del World Baker Challenger per l'Italia), Valeria Ortolani (marketing communication director di Esseoquattro) e Silvia Ortolani (direttore commerciale di Esseoquattro).

Guadagnare la fiducia dei consumatori

Paola Pavanini ha sottolineato l'importanza della qualità, della comunicazione e della sostenibilità nella gestione dei prodotti freschi, elementi chiave per garantire una buona esperienza di acquisto e guadagnare la fiducia dei consumatori. “A una buona esposizione e a un assortimento di qualità – ha dichiarato Pavanini – deve corrispondere un adeguato imballo. Un incarto che permetta la corretta conservazione del prodotto anche nel frigorifero dei clienti deve essere uno dei principali criteri di scelta”.

Pavanini ha inoltre sottolineato come la qualità dei prodotti freschi sia fondamentale per guadagnare la fiducia dei consumatori così come la comunicazione dei dettagli sui prodotti è essenziale per attirare i clienti, creare fidelizzazione e differenziarsi dalla concorrenza.

“La sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante nella scelta dei materiali di confezionamento – ha aggiunto Pavanini –. Inoltre, il packaging deve consentire ai clienti di vedere il prodotto che stanno acquistando”.

Comunicare e creare loyalty con il packaging

Valeria Ortolani ha posto l’accento sull'importanza di un packaging orientato al consumatore, che soddisfi bisogni fondamentali come il trasporto sicuro, la conservazione. “In un contesto in cui i consumatori sono diventati sempre più infedeli ai brand, il packaging può diventare un potente alleato per consolidare il posizionamento del marchio – ha dichiarato Valeria Ortolani –. Infatti, comunica con il consumatore in modo diretto e migliora l'esperienza di degustazione. Anche il metodo di confezionamento, la forma e il design del packaging influenzano il messaggio trasmesso”.

Il packaging, quindi, se scelto in modo strategico, può contribuire a rafforzare la value proposition del brand e ad aumentare la fedeltà dei clienti. Inoltre, offre molteplici opportunità per la pubblicità, consentendo di comunicare in modo efficace. “Questo aspetto è particolarmente importante – ha aggiunto Valeria Ortolani – perché i consumatori hanno una soglia di attenzione molto bassa, il che rende le campagne pubblicitarie tradizionali meno efficaci. Il packaging può essere arricchito con contenuti fisici stampati o digitali, come ricette, collegamenti a volantini o spot, promuovendo l'interazione tra brand e consumatori”.

Il vestito perfetto per il prodotto

Andrea Laganga si è invece concentrato sul ruolo del packaging in un contesto di vendita diretta al cliente finale, portando il punto di vista del macellaio che deve selezionare e presentare prodotti di qualità ai clienti. Laganga ha sostenuto che “il packaging deve essere il vestito perfetto del prodotto: deve informare e attirare l'attenzione del cliente ed essere il valore aggiunto del prodotto”.

Laganga ha messo inoltre in evidenza l'importanza della riduzione dell'uso della plastica e delle complicazioni nella raccolta differenziata. Inoltre, ha sottolineato il potenziale del packaging personalizzato come veicolo pubblicitario. “La personalizzazione del packaging può coinvolgere il cliente, fidelizzarlo e fornire informazioni e promozioni direttamente attraverso QR code e realtà aumentata” ha precisato.

“L'obiettivo principale del packaging è garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti – ha evidenziato Silvia Ortolani –. Tuttavia, il packaging deve fornire servizi aggiuntivi per soddisfare le esigenze dei consumatori”.

Per Silvia Ortolani, oggi il cliente è molto più consapevole del ruolo del packaging rispetto al passato. “Oltre il 96% dei consumatori ritiene che la riduzione dello spreco alimentare sia di primaria importanza – ha dichiarato –. E il packaging è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. L'81% dei consumatori desidera che il packaging non sia solo un contenitore, ma abbia anche la funzione di salvafreschezza e oltre il 60% è disposto a pagare di più per un packaging che assicuri la freschezza degli alimenti. Mentre oltre il 90% è disposto a separare i componenti che costituiscono un packaging”.

Il packaging giusto per ogni alimento

Per rispondere efficacemente a queste richieste, Esseoquattro propone una gamma specifica di prodotti per il packaging, che in più offre servizi anche aggiuntivi al cliente finale.

La linea Ideabrill, per esempio, che comprende incarti salvafreschezza, sacchetti Salvafresco, Scoprigusto e Imprigionagusto, è stata progettata proprio per conservare al meglio le carni crude e i preparati pronti da cuocere.

Mentre i packaging antigrasso Olà hanno tutto ciò che serve per confezionare in maniera ottimale i cibi cotti, in particolare i fritti e tutti quelli ricchi di condimento.