Pam local: primo punto di vendita a Ravenna

Il format local di Pam Panorama conquista nuove aree geografiche. L'insegna apre, in collaborazione con l'azienda Cean, il suo primo punto di vendita a Ravenna in via Armando Diaz 19-21, nel cuore del centro storico, a pochi passi da Piazza del Popolo, dal Museo Arcivescovile di Ravenna e dal Parco Pubblico Rocca Brancaleone.

“Siamo davvero felici di annunciare l’apertura del nuovo Pam local di Ravenna -afferma

Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità Pam Franchising-. È il primo punto di vendita della nostra insegna nella cittadina romagnola e rientra in un piano di sviluppo più ampio. I nostri convenience store stanno riscuotendo grande apprezzamento da parte dei consumatori che ne riconoscono la convenienza, la praticità e la qualità e ai quali vogliamo continuare a garantire un’esperienza di spesa veloce ed in totale sicurezza”.

La formula rispecchia la tradizione del convenience store Pam local. La struttura è aperta sette giorni su sette con orario continuato, dalle 8 alle 22, dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.

L'offerta comprende una vasta gamma di prodotti studiati per soddisfare le esigenze di

tutti ed una selezione dei migliori prodotti italiani e a Km 0. In store è disponibile lo spazio per il Food to Go con soluzioni leggere e convenienti per pasti veloci. In ottica anti spreco sono presenti in assortimento confezioni monoporzione. Anche in questo store sono disponibili i menù in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti sempre nuovi per ricette a prezzi competitivi. Valida, inoltre, l’iniziativa Risparmio Sicuro che propone tanti prodotti della spesa quotidiana a prezzi discount.