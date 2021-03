Pam Panorama propone la spesa a sostegno delle donne

In collaborazione con il dipartimento salute donna e bambino dell’Università degli Studi di Padova, Pam Panorama ha avviato l'iniziativa Una spesa dalla Parte delle Donne, per sostenere i progetti di cura, divulgazione e ricerca nati e sviluppati per garantire le migliori terapie a donne e bambini.

L’iniziativa sarà attiva dal 25 febbraio al 10 marzo e coinvolge i punti di vendita dell'insegna Pam, Panorama, Pam local, Pam city e il canale eCommerce. I clienti, acquistando i prodotti della linea a marchio Bio Pam Panorama, contribuiranno a sostenere le iniziative solidali. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salus Pueri che dal 1992 sostiene i progetti del dipartimento salute donna e bambino.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa che rispecchia i valori della nostra insegna in tema di solidarietà -spiega Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama-. Essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante verso i territori in cui operiamo e non solo”.

“Questa sinergia -stando a quanto sottolinea Giorgio Perilongo, vicepresidente della Fondazione Salus Pueri e direttore del dipartimento- ha permesso di concretizzare azioni e attività mirate al miglioramento dell’assistenza e alla divulgazione delle conoscenze”.