Penny. ad Aquafan, il parco acquatico di Riccione

Attivata una nuova collaborazione tra Penny. e Aquafan. Il parco acquatico ospiterà il logo dell'insegna e numerose attività

Nuove occasioni di visibilità e promozione per Penny. che, in occasione della stagione estiva, avvia collaborazioni mirate, L'ultima in ordine di tempo è la partnership con Aquafan, il parco acquatico di Riccione, sviluppato su un'area di 90mila mq. L'iniziativa, che segue quella attivata in occasione degli I-Days Milano Coca-Cola, raccontata in questo articolo, prevede la presenza del logo dell'insegna alla partenza e all’arrivo degli scivoli più spettacolari del parco, su ombrelloni, tende parasole e lettini per gli oltre 500.000 visitatori previsti per questa stagione.

“Dopo il successo del nostro temporary store agli I-Days Milano Coca-Cola –racconta Bruno Bianchini, direttore marketing strategico Penny Italia- abbiamo voluto confermarci protagonisti dell’estate, soprattutto dell’estate delle famiglie italiane a cui Penny è vicino e tiene in particolar modo; a Riccione abbiamo aperto di recente un nuovo punto vendita e abbiamo scelto di essere presenti in modo importante nel luogo di divertimento assoluto delle famiglie, all’Aquafan appunto, per la sua storia di successo e d’eccellenza che lo ha portato ad essere il parco acquatico più importante d’Europa”.

Le attività in programma

La collaborazione prevede inoltre numerose attività di intrattenimento e direct marketing tra cui la tradizionale Ruota della fortuna, il gioco interattivo che per 50 giornate darà la possibilità di vincere non solo gadget, come zainetti, cuscini gonfiabili e custodie per il cellulare, ma anche buoni sconto Penny da utilizzare nei quasi 500 punti di vendita in Italia.

Il Penny Truck

Fa tappa al parco acquatico anche il Penny Truck, in tour nelle città italiane, che si fermerà ad Aquafan mercoledì 26 luglio, data in cui annuncerà il Penny Day, un’intera giornata dedicata al brand, con momenti di intrattenimento, attività e giochi per adulti e bambini. Tutte le iniziative saranno comunicate anche sulle pagine social dell'insegna e sul sito.