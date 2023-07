Gallery. Il pop-up store di Penny. a Milano

Penny ha realizzato un temporary store a Milano in occasione dell'evento I-Days Cocacola 2023. L'offerta si è focalizzata su articoli freschi, bibite e snack

Ci sono alcuni contesti che per i retailer rappresentano delle straordinarie occasioni per rimodulare la propria offerta e articolare la presenza sul territorio per un contatto diretto con nuovi target di consumatori. Per Penny., l'occasione è stato il Milano I-Days Cocacola 2023, il Festival nato nel 1999 e noto come Independent Days Festival, all'interno del quale l'insegna ha realizzato un temporary store. “Energia, unicità e un’anima rock sono gli elementi della presenza di Penny. agli I-Days 2023 –afferma Marcello Caldarella, corporate communications manager Penny Italia -. Non è la prima esperienza per noi in un festival di levatura internazionale e anche in questa occasione vogliamo esserci con tutta la forza delle nostre persone, della nostra qualità e convenienza”.

Le caratteristiche del pop-up store

Il punto di vendita, visto il target di giovani e giovanissimi presenti per l'occasione, ha orientato la sua offerta su proposte fresh food, snack, articoli di IV gamma e frutta pronta già tagliata con esposizioni per lo più sviluppate sul perimetro, compresi i banchi refrigerati. Per i freschi sono presenti salumi a fette confezionati disposti accanto allo scaffale con gallette e companatico di vario tipo: grissini, gallette, crostini. Alle patatine, tradizionalmente da mangiare insieme a una lattina di Coca-Cola, è stato dedicato uno spazio dedicato esposizione centrale. Ampia anche la proposta di yogurt da bere e succhi di frutta.

L'inclusione per Penny

In occasione dell'evento Penny ha anche lanciato la campagna di Employer Branding Persone per valorizzare la componente umana. Per questo motivo sono stati esposti scatti di vita reale dei collaboratori enfatizzando temi quali la diversity, l’inclusion, il welfare a sostegno di un corretto work-life balance.