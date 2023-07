Musica e retail: le iniziative sul territorio

Pac2000A Conad, Penny, Crai. I retailer sostengono le iniziative di arte, musica e cultura per promuovere e sostenere il territorio e le comunità locali

Non è raro che i retailer sostengano attività e iniziative di varia natura che li avvicinino al territorio, alle comunità locali e promuovano, arte, musica e cultura.

L'ultima in ordine di tempo riguarda Pac2000A Conad che rinnova la sua vicinanza alla rassegna musicale Umbria Jazz, quest'anno al suo 50esimo anno di attività. “Festeggiamo anche il cinquantunesimo anno di attività di Pac2000A, un traguardo importante che dimostra la nostra duratura presenza nel panorama culturale e commerciale di questa splendida regione, dove la nostra cooperativa ha radici profonde fin dalla nascita nel 1972” sottolinea l'Ad Danilo Toppetti.

Per la cooperativa, l'Umbria rappresenta una regione strategica come conferma il direttore generale Francesco Cicognola. "Investiamo in Umbria perché crediamo nel suo potenziale e vogliamo contribuire al suo sviluppo -asserisce il Dg-. Abbiamo avviato un piano di sviluppo che prevede investimenti per oltre 457 milioni di euro, di cui 100 solo nella nostra regione. Siamo consapevoli che il nostro successo è strettamente legato alla fiducia e al supporto che riceviamo dalla comunità”.

Anche quest’anno torna l’appuntamento con Conad Jazz Contest che ha raggiunto la decima edizione. Il concorso, riservato a giovani musicisti che amano il jazz, ai quali offre un palcoscenico di respiro internazionale, vede per questa edizione 207 partecipanti in 69 formazioni tra band e solisti.

Penny

Doppia iniziativa per Penny che all'interno del Milano I-Days Cocacola 2023, il Festival nato

nel 1999 e noto come Independent Days Festival, ha realizzato un temporary store. L'insegna è partner ufficiale dell’evento. La manifestazione è iniziata il 22 giugno e prevede una serie di eventi e concerti con numerosi artisti. Il prossimo appuntamento è in programma il 15 luglio e vedrà sul palco i riguardano Arctic Monkeys, The Hives e Omini.

Per il suo store l'insegna promette Fresh food, snack and much more. Sarà anche l’occasione per lanciare la campagna di Employer Branding Persone di Penny che intende dare valore alla componente umana, prima ancora di quella lavorativa, mettendo al centro “scatti” di vita reale di ciascuno dei collaboratori. Focus di questa attività sono temi quali la diversity, l’inclusion, il welfare a sostegno di un corretto “work-life balance”.

“Energia, unicità e un’anima “rock” sono gli elementi della presenza di Penny agli I-Days 2023 –afferma Marcello Caldarella, corporate communications manager Penny Italia-. Non è la prima esperienza per noi in un festival di levatura internazionale e anche in questa occasione vogliamo esserci con tutta la forza delle nostre persone, della nostra qualità e convenienza”.

Crai Summer Tour

Anche Codè Crai Ovest, attivo con 300 store a insegna Crai dislocati nell'area nord occidentale del Paese, periodicamente propone iniziative musicali. E anche per il 2023 dà vita al tradizionale appuntamento estivo con la musica e l'intrattenimento con un tour che toccherà otto città italiane per altrettante serate, a ingresso gratuito, che vedranno sul palco gli artisti Pago e Giulia Sol. Crai Summer Tour, che quest'anno festeggia i dieci anni, è in programma dal 21 al 30 luglio e coinvolgerà, come già successo per le passate edizioni, decine di migliaia fra turisti e residenti nelle località estive più gettonate della Liguria. Per questa edizione il tour oltrepasserà i confini della regione per approdare anche in provincia di Lecco e di Torino.