Penny Italia lancia la collezione firmata WWF

Tornano le collezioni di Penny Italia stavolta legate al tema dell'ambiente grazie alla collaborazione con il WWF. La raccolta punti è attiva fino a novembre

Una linea di prodotti che richiamano gli elementi della natura, realizzati in modo ecosostenibile. Nei punti di vendita di Penny Italia è disponibile la collezione firmata WWF, con articoli creati nel rispetto della natura con materiale riciclato e dedicata a tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente. La linea è già disponibile per i clienti PennyCard e comprende vari item che spaziano dalla bottiglia termica, alla lunch box, dalla borsa shopping alla linea di zaini per il tempo libero, fino ai peluche in pet riciclato.

Come ottenere la linea

Il sistema è il classico delle collezioni dell'insegna basato sulla raccolta bollini. Si ottiene un bollino ogni 15 euro di spesa con la carta fedeltà della catena. Una volta raccolti i bollini necessari, i prodotti possono essere ottenuti gratuitamente o tramite contributo.

L’iniziativa sarà attiva sino al 5 novembre in tutti gli store sul territorio italiano.

Le dichiarazioni

“Anche con questa nuova iniziativa puntiamo sull’aspetto dell’ecosostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Legare il nostro nome a quello di WWF è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, in quanto questa istituzione è famosa in tutto il mondo per i progetti e le attività a tutela dell’ambiente e del pianeta. Tutti i prodotti della nuova collezione provengono da materiali riciclati e inoltre, grazie a questa iniziativa, partecipiamo insieme a WWF a un progetto volto alla protezione delle tartarughe marine, presso l’Oasi WWF a Policoro” dichiara Monica Dimaggio, coordinatrice nazionale sostenibilità Penny Market.

“Siamo molto contenti di aver sviluppato questa iniziativa insieme a Penny Market, a sostegno di un progetto importante come quello sulla salvaguardia delle tartarughe marine, presso il Centro di Recupero dell’Oasi WWF di Policoro. Attraverso questa iniziativa, i clienti Penny Market potranno conoscere uno dei progetti principali del WWF Italia, che interviene su tematiche prioritarie per l’organizzazione" afferma Benedetta Flammini, direttrice marketing e comunicazione WWF Italia.