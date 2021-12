Penny Market adotta Satispay negli store della rete

Nuove soluzioni e servizi per i consumatori Penny Market. L'insegna del Gruppo Rewe adotta Satispay offrendo ai propri clienti la possibilità di pagare la spesa attraverso il proprio smartphone. Il servizio è disponibile in tutti i punti di vendita della rete sul territorio italiano. Questo metodo di pagamento intercetta le rinnovate esigenze dei consumatori, sempre più propensi a sistemi digitalizzati, migliorandone di fatto la shopping experience.

Le dichiarazioni

“Grazie a Satispay facciamo un ulteriore passo in avanti verso un concetto di spesa evoluto e al passo con i tempi, dove il punto di vendita diventa un luogo per fare anche una spesa veloce, di tutti i giorni e pagarla con lo smartphone attraverso Satispay, che in questo

modo avvicina i nostri clienti a nuovi trend e a differenti abitudini di consumo” afferma Marvin Mazzolini, administration&finance director Penny Market Italia.

“L'integrazione di Satispay come metodo di pagamento nei punti di vendita Penny Market è per noi un ulteriore passo nella concretizzazione della nostra strategia: creare la prima soluzione di mobile payment adatta a tutte le tipologie di esercenti. Questa nuova

collaborazione porta il nostro servizio di pagamento a coprire quasi il 70% delle insegne della gdo, confermando la grande attenzione di questo specifico canale verso soluzioni di pagamento che consentono di offrire tutti i vantaggi messi a disposizione dall’evoluzione tecnologica in termini di comodità e convenienza” commenta Marcello Marazzi, country manager Italia Satispay.