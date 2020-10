Penny a casa: l’home delivery di Penny Market

A Milano e Catania partirà il test pilota del progetto di home delivery lanciato da Penny Market (Gruppo Rewe) con un assortimento di 2.000 item disponibili su questo sito con consegna a domicilio effettuata con mezzi di trasporto elettrici a zero emissioni. Il servizio sarà attivato in collaborazione con ReStore che avvia, in questo modo, la sua prima partnership con un discount, come sottolinea il Ceo Barbara Labate: “Per noi una nuova avventura”.

Per effettuare la spesa basta accedere al sito, verificare se l’indirizzo di consegna della spesa è coperto dal servizio, e riempire online il carrello della spesa indicando giorno e fascia oraria per la consegna, gratis se la spesa ha un importo di almeno 50 euro.

“Non sono molti i discount che offrono un servizio di home delivery e Penny Market ancora una volta dimostra la capacità di adattarsi al momento e ai cambiamenti imposti al nostro stile di vita, innovando la propria offerta -afferma Bruno Bianchini, strategic marketing director Penny Market Italia-. Partiamo con due città per noi molto importanti. Milano, mai come in questo momento, ha bisogno di gesti che possano dare un segnale concreto alla cittadinanza, favorendo e agevolando la spesa online. Catania si è dimostrata spesso un laboratorio per le nuove proposte, e apripista per i progetti poi replicati in altri punti di vendita, come del resto è avvenuto proprio qui un anno fa con il reparto gastronomia all’interno del punto di vendita di corso Sicilia”.