Penny Market cresce e acquisisce due store Leader Price

Le recenti acquisizioni di due store Leader Price rientrano nel piano di espansione di Penny Market che potenzia la sua presenza in Italia

L'Italia per il Gruppo Rewe, attiva nel nostro Paese con l'insegna Penny Market, rappresenta un mercato strategico in cui intende continuare a svilupparsi presidiando tutte le aree Nielsen, attraverso lo sviluppo organico ma anche grazie a operazioni di acquisizione. Attualmente l'insegna discount è attiva con 404 punti di vendita. La Lombardia è la regione in cui si registra la presenza più cospicua di store con 91 negozi.

Le recenti acquisizioni di due store Leader Price rientrano in questa logica. Il gruppo ha infatti i punti di vendita di Madone (Bg) e Cologne (Bs) prevedendo anche il reinserimento del personale precedente impiegato.

Alla base della filosofia dell'insegna c'è la volontà di sostenere e valorizzare le produzioni enogastronomiche regionali di tutto il territorio, a tutela dei prodotti e delle imprese locali. Un driver che sarà perseguito anche per i recenti store entrati nel mondo di Penny Market.

I due punti di vendita acquisiti

Lo store di Cologne è situato sulla Strada Provinciale 573, strategico collegamento tra le città di Coccaglio e Rovato ad Est e Palazzolo sull’Oglio ad Ovest e si sviluppa su una superficie di 800 mq. Il negozio va a consolidare la presenza della catena nel territorio dove opera con due strutture nei comuni di Chiari e di Palazzolo. Il discount di Madone, invece, si trova all’interno del tratto di territorio chiamato Isola Bergamasca dove Penny Market opera con il negozio di recente costruzione di Medolago e con i locali di Ponte San Pietro e Brembate. Si trova sulla Strada Provinciale 155, nel tratto interessato chiamato via Papa

Giovanni XXIII, e si estende su un'area di 800 mq.

In entrambi gli store, punta sui prodotti italiani valorizzando il territorio e le eccellenze locali con un'offerta di freschi che comprende la macelleria, il Bake-off e quindi il pane sfornato caldo tutti i giorni, e la gastronomia servita, prerogativa del punto di vendita di Cologne. L’attuale assortimento è di oltre 2.500 referenze food e non food.