Le ultime aperture di Penny Market (Rewe)

Aggiornamento 27 novembre 2020

Si consolida sul territorio italiano l'insegna Penny Market (Gruppo Rewe) che realizza nuove strutture in varie regioni della penisola.

Novembre

L'insegna si espande in Liguria ad Arenzano e in Lombardia a Vittuone. Il primo store ha una superficie di vendita di circa 500 mq, e amplia la presenza di Penny Market nell'area del ponente genovese e ligure, che vede già presente il marchio nei quartieri di Cornigliano e Pegli, entrambi in provincia di Genova confermando l'interesse per la regione dove ha realizzato, negli ultimi tre anni, dieci strutture.

Il punto di vendita di Vittuone, con un'area di 1.000 mq, rafforza il presidio di Penny Market nei comuni lungo l'asse Milano-Magenta, area in cui il marchio è già da tempo presente con i punti vendita di Bareggio e di Corbetta. Il locale sorge a seguito di riqualificazione con ampliamento di immobile commerciale esistente e dismesso. Si tratta del 62esimo negozio Penny Market nella regione.

Nelle settimane precedenti sono state realizzate anche tre strutture in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna, rispettivamente ad Andria (Bt), Olginate (Lc) e San Giovanni in Persiceto (Bo). I tre punti di vendita si sviluppano su una superficie di 1.100 mq il primo e 900 mq gli altri.

Lo store di Andria è situato in centro città, a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria, nato a seguito di una riqualificazione dell’immobile. Si tratta del secondo punto di vendita dell'insegna in città, il cinquantesimo nella regione.

Il locale di Olginate, che si affaccia sul lago di Lecco, propone un'offerta incentrata sull’italianità: sono oltre il 70% infatti i prodotti italiani e del territorio in assortimento mentre il negozio di San Giovanni in Persiceto che sorge su spazi da sempre adibiti alla grande distribuzione organizzata, e quindi punto di riferimento per la clientela della zona.

I tre punti di vendita sono stati realizzati con attenzione alla sostenibilità con l'utilizzo di tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente.