È il primo Jordan World of Flight in Europa: lo ha aperto Percassi a Milano in via Torino 21: un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di basket e della star americana

Marchio creato da Nike nel 1984, il Jordan World of Flight aperto a Milano in via Torino da Percassi si propone come paradiso per gli appassionati di questo marchio legato al cestista più famoso degli ultimi vent'anni, Michael Jordan. Il negozio, nella centralissima via Torino 21, è su un unico piano con superficie totale di 363 mq, e impiega 50 persone, tra store manager e addetti alla vendita. Aperto da lunedì alla domenica dalle 10 alle 20.

È uno store con prodotti unici ed esclusivi in edizione limitata, e personalizzabili come nel caso delle scarpe. La gamma va dalle calzature agli accessori. Jordan World of Flight Milan è più di un negozio, è un tributo alla cultura del basket che celebra la sua eredità attraverso il design. Ruolo importante avranno anche le scarpe da collezione, che muoveranno, a livello mondiale, un mercato stimato in circa 130 miliardi di dollari per il 2025-2026. Per l'allestimento del negozio artisti locali hanno creato opere d'arte e murales che raccontano le storie dei campi e delle squadre di pallacanestro della comunità circostante, del folklore e dei legami di Jordan con Milano e l'Italia. La community è invitata a sperimentare il marchio Jordan in prima persona, accedendo ai prodotti più recenti e alle offerte di prodotti personalizzabili, a comode esperienze di ritiro digitale e a eventi riservati ai membri Nike. All'inaugurazione del negozio hanno partecipato Craig Williams, presidente Jordan Brand, e Sandra Idehen, vicepresidente e direttore generale di Jordan Brand Emea.

“Sono entusiasta, è il primo Jordan World of Flight aperto in Europa -commenta Matteo Morandi, ceo di Percassi Retail-. Come Gruppo Percassi siamo pronti a iniziare questa nuova avventura in una delle vie dello shopping più amate e frequentate, che collega piazza Duomo alle Colonne di San Lorenzo. Un connubio tra antico e contemporaneo, all’insegna del design e dell’innovazione".