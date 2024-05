Perlana innova la formula con una comunicazione a impatto

Perlana, nuova formula presentata con un temporary store all’ombra dei grattacieli di Gae Aulenti a Milano

Perlana, brand di proprietà del gruppo Henkel, presenta una nuova formula a tripla azione per i capi colorati, con enzimi che agiscono per rinnovare fibre e colore, donando freschezza. Tutto questo in un’ottica anche sostenibile, perché viene garantita una vita più lunga ai vestiti: “Non è necessario sempre acquistare un capo nuovo -spiega Francesca D’Angelo-Valente, direttrice marketing di Henkel consumer brands Italia-, l'importante è prendersene cura con il prodotto giusto”. La nuova formula, a riguardo, è studiata per eliminare pelucchi e pallini da sfregamento, mentre l’enzima dispersin 2.0 elimina il biosoil, l’elemento che col tempo rende i colori meno vivaci, riducendo anche il cattivo odore dell’80%, comunicano da Henkel.

Le novità di Perlana comunicate con un marketing ad hoc

La novità è accompagnata da un’iniziativa di comunicazione ad impatto: l’inaugurazione di un temporary store. Perlana Pop Lab – It’s more than magic! (questo il suo nome) è aperto al pubblico in via de Cristoforis 1 a Milano, tra corso Como e piazza Gae Aulenti, fino al 2 giugno. “Un luogo magico -continua la direttrice del maketing-, che racconta la storia di un brand che ha fatto del suo claim iconico ‘Nuovo? No, lavato con Perlana’ la storia un po’ di tutta la pubblicità italiana”.

Dentro Perlana Pop Lab – It’s more than magic!

Nello store è possibile ripercorrerne la storia di Perlana: “Un brand che si rinnova completamente -specifica Elena Mazzeri, marketing manager di Perlana per Henkel Italia-, che parla a tutti i consumatori e che vuole ampliare il suo bacino di utenza comunicando veramente a tutti. All'interno dello store si può trovare un percorso esperienziale con la storia del brand, quando era davvero un prodotto solo per la lana, fino all'evoluzione dei giorni nostri”. Presenti diversi corner e un calendario di eventi, i quali si occuperanno anche dei trucchi per il bucato impeccabile e la cura dei propri vestiti.