Pewex Supermercati ed Edenred: i buoni pasto per la spesa online

Nei punti di vendita Pewex prende il via il servizio di spesa online che permette di utilizzare Ticket Restaurant per gli acquisti sull’eCommerce. “La possibilità di utilizzare buoni pasto elettronici per la spesa online è una vera e propria rivoluzione virtuosa nell’esperienza di acquisto del consumatore -dichiara Luca Palermo, amministratore delegato di Edenred Italia-. Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione aver iniziato questa collaborazione con una storica e solida azienda come Pewex, che da oltre trent’anni anni dimostra grande attenzione alle esigenze dei suoi clienti”.

Pewex Supermercati, che fa parte del Consorzio Gros aderente a Sun, opera nel Lazio con 16 strutture.