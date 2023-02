Podcast: Pick Me Ups, il pop up store per nativi digitali

Parliamo di Pick Me Ups, una formula distributiva ideata dall’Associazione dei produttori caseari per avvicinarsi alle nuove generazioni con soluzioni tecnologiche, di gaming e agili nei pagamenti.

Per modernizzare l’immagine dei propri prodotti e attirare target più giovani e digitali hanno aperto a Toronto, nel quartiere trendy Queen Street West, il pop-up store Pick-Me-Ups. Il negozio offre referenze casearie delle aziende associate, ma anche altri prodotti come le borse fino a pezzi di nail art, per lo più venduti in esclusiva e selezionati perché richiamano il tema del latte e si ispirano a questo mondo. Strategico il ruolo di tecnologia e social.