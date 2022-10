Pizzium aggiunge al suo menù anche le pizze originali di Crocca, che d'altronde è una sua creatura, visto che il format è nato nel 2020 a Milano da un’idea dei tre fondatori di Pizzium, Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu. Pizzium ha dunque perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Crocca Srl.

Realtà più piccola (800.000 euro di fatturato), ma dinamica, Crocca ha un ristorante a Milano, in via Fiamma zona Piazza V Giornate (piuttosto grandino: 100 coperti nelle sale interne, una trentina nel dehors) e un altro appena inaugurato a Torino, via Madama Cristina 69, tra il Lingotto e il Quartiere Crocetta. Il piano di aperture 2023 prevede nuovi locali soprattutto nel nord Italia. Secondo la smilza e generica comunicazione stampa diramata ai quotidiani, "l’acquisizione punta a consolidare la presenza di Pizzium nella ristorazione e formare un gruppo che vada incontro ai variegati gusti degli amanti della pizza".

La pizza di Crocca si distingue per croccantezza e sottigliezza, diversamente da quella di Pizzium tipicamente napoletana, con cornicione alto e morbido. I due marchi manterranno la loro distinta identità basata su format riconoscibili. La pizza croccante suona come un'eresia, soprattutto agli orecchi di una napoletano. Ma sembra, facendo una breve lettura sul web, che Crocca abbia successo. L’impasto è di farro integrale, soia e crusca tostata. Forse è per quest’ultimo ingrediente che la pasta pare leggermente granulosa. Dicono di essersi ispirati allo stile degli anni Settanta e Ottanta.

Pizzium, partecipato al 40% da Equinox, ha attualmente 35 ristoranti, ha chiuso il 2021 con ricavi di 15 milioni di euro e punta a raggiungere quota 28 milioni nel 2022.