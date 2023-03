Taco Bell: Iper fast e smart, il format Defy del fast food #retailinovations

Il nuovo concept di Taco Bell, negli Usa, dedicato al drive-thru, dimezza i tempi di attesa e le code, stimolando i clienti all’uso dell’app con vantaggi per clienti e retailer, una lezione imparata dalla pandemia

Lanciata nel 1962, Taco Bell è una catena Usa di fast-food leader nel segmento dei piatti di ispirazione messicana, attiva in 30 Paesi con oltre 7.500 ristoranti. La crescita è stata costantemente caratterizzata da varie innovazioni introdotte nel proprio modello: Taco Bell è stata ad esempio la prima catena a proporre menù certificati dall’AVA, l’associazione americana vegetariana, e anche la prima a lanciare la sua app per ordini in ristorante o con drive-thru.

