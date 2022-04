Poke House rileva la catena leader in Austria, Honu Tiki Bowls e prosegue nella sua crescita internazionale: è la quinta acquisizione

Poke House, uno dei marchi più noti nel mercato delle pokerie -i locali/ristoranti con offerta basata sulle bowls hawaiane di ispirazione californiana- prosegue nella sua espansione internazionale con una nuova acquisizione: dopo l'acquisizione di Sweetfin, California in apertura d’anno, diventa ora azionista di maggioranza di Honu Tiki Bowls, leader del poke in Austria.

La crescita per acquisizioni è una delle caratteristiche di questa catena nata a fine 2018 per iniziativa di Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, che con più di 90 insegne attive e un calendario di oltre 80 nuove aperture nel 2022 tra Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia e Usa, conferma la direzione della crescita. L’acquisizione della catena austriaca è la quinta e rientra nella strategia per afforzare il posizionamento di Poke House come leader globale del poke.

In linea con le operazioni già realizzate in Portogallo (l’omonimo Pokè House), Regno Unito (Ahi Poké), Olanda (Pokè Perfect) e, ultima in ordine temporale, negli Stati Uniti con il precursore del poke californiano e delle plant-based bowls Sweetfin, l’investimento in Honu Tiki Bowls nasce con l’obiettivo di dar vita a una partnership di successo fondata sulla condivisione di know-how e tecnologia per creare sinergie destinate all’implementazione, nei rispettivi mercati, dei processi di operation e di home-delivery.

“Siamo felici di accogliere nel nostro Gruppo un brand come Honu Tiki Bowls che ha avuto una crescita pazzesca grazie a un imprenditore straordinario come Kaspar Kuntz -commenta Matteo Pichi, ceo e co-fondatore di Pome House-. Questa operazione rappresenta l’ulteriore tassello di un piano di espansione internazionale che ci vedrà moltiplicare nel corso dell’anno la nostra presenza in ogni angolo delle principali città con più di 170 insegne dirette in Europa e negli Stati Uniti. Un progetto che si sta evolvendo alla velocità della luce ma dove nulla è lasciato al caso: attraverso un team di talenti giovane e affiatato lavoriamo per portare il brand del pesciolino in tutto mondo senza mai trascurare la nostra vera essenza: l’ossessione per un’offerta di qualità superiore”

La partnership con Honu Tiki Bowls

Come la stragrande maggioranza delle iniziative imprenditoriali in questo mercato, Honu Tiki Bowls è una catena di recentissima nascita (nel 2018 a Vienna), dove oggi conta 5 locali, con attenzione alla sostenibilità (scelta di pesce certificato da pesca sostenibile, carne proveniente da allevamenti controllati e imballaggi rigorosamente biodegradabili).

"Sono felice di entrare a far parte del gruppo leader nel business delle healthy bowl a livello globale -commenta Kaspar Kuntz, fondatore & ceo di Honu Tiki Bowls-. Proseguirò con entusiasmo nella gestione di Honu Tiki Bowls in Austria e della sua crescita che sarà alimentata dalla partnership con Poke House: ci supporteremo a vicenda nell'identificare le migliori soluzioni tecnologiche, le migliori sinergie di prodotto, uniti nella mission di nutrire il mondo con positività e benessere".

“Non solo orientamento alla tecnologia -aggiunge Vittoria Zanetti, co-fondatrice ed executive director di Poke House-. La partnership con Honu Tiki Bowls ci rende particolarmente entusiasti perché ritroviamo nel brand molte similitudini con il nostro concept: il format smart e l’attenzione maniacale alla freschezza delle materie prime, combinate e condite al momento per garantire al cliente gusto e qualità superiore, ci mettono in perfetta connessione con il brand austriaco, aprendo la strada a un futuro di collaborazione e sinergie”.

L'operazione è stata gestita da Giulia Bergamasco per Poke House, con il supporto dello studio austriaco Cerha Hempel.