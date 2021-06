Prosegue la collaborazione tra Poke House e la marchigiana Augusto Contract, uno dei più noti general contractor nel settore foodservice in Italia, che ha realizzato i primi due locali di Poke House in Sicilia. I due nuovi punti di vendita si trovano a Catania, all’interno del Centro Sicilia (proprietà di Cbre), e a Palermo, all’interno del centro commerciale Forum (proprietà di Multi Italy). Per entrambi i locali, Augusto Contract è stato general contractor, seguendo i cantieri dalla progettazione alle opere edili e impiantistiche, dall’arredamento alle attrezzature.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti anche quest’anno da Poke House come general contractor nelle loro aperture in Sicilia -commenta Giacomo Racugno, Ceo di Augusto Contract-. La nostra partnership è iniziata subito dopo la fine del primo lockdown lo scorso anno con la realizzazione dei due chioschi milanesi all’interno dei parchi Ravizza e Sempione, e in meno di un anno abbiamo realizzato per questo brand 10 locali".

Il locale di Catania si sviluppa su oltre 100 mq: l’area destinata al servizio è prospiciente alla food court del centro commerciale. "È stata una sfida realizzare gli elementi che caratterizzano l’intero locale -commenta Racugno-: mi riferisco alle velette costituite da un dogato in legno massello che sovrastano l’area banco e quella all’ingresso su cui è stata posizionata l’insegna".

Il Poke House di Palermo è invece un chiosco all’interno del nuovo ampliamento della food court del centro commerciale del capoluogo. La principale sfida è stata quella di progettare e realizzare un locale con vincoli di forma ben precisi: un triangolo con angoli smussati. Questa forma ha implicato un grande lavoro per la costruzione e la sagomatura dell’arredamento.

Particolare attenzione è stata richiesta per la realizzazione dell’impianto di refrigerazione, date le temperature alte che la zona raggiunge in estate, e per il posizionamento delle attrezzature in copertura, una necessità salva spazio, che ha però tenuto conto dell’azione degli agenti atmosferici e del vento.

In contemporanea con Palermo e Catania, Augusto Contract ha realizzato anche Poke House Parma all’interno del centro commerciale La Galleria.