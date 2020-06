Poke House apre nuovi chioschi in due parchi milanesi

In pronta rispondenza con l’arrivo della bella stagione, Poke House, la catena di ristorazione informale basata sul poke californiano, apre due chioschi all'aria aperta, in due parchi milanesi, fra i più noti della città: Parco Sempione e Parco Ravizza.

"Con l’avvicinarsi dell’estate, stagione mai tanto attesa come quest’anno, e consapevoli del periodo delicato che ci stiamo pian piano lasciando alle spalle e della nuova normalità che stiamo iniziando ad assaporare –commenta Matteo Pichi, co-founder e CEO di Poke House- sentiamo tutti la necessità di stare all'aria aperta il più possibile per goderci la bella stagione e la nostra amata città. Da qui l’idea di dare ai milanesi un modo nuovo per vivere lo spazio urbano e l’estate attraverso i nostri chioschi. Con i Kiosk abbiamo voluto fare ancora un passo in più nell'innovazione, sviluppando il format di Poke House per andare incontro alle esigenze della nostra community".

Il menù dei chioschi copre tutto l’arco della giornata, con ciotole (bowl) colorate e componibili a piacimento con combinazioni sempre nuove, tutte da scoprire. Dalle poke bowl signature personalizzabili con un mix di proteine, verdure e superfood per il pranzo o la cena, alle bowl a base di frutta, yogurt e açai per la colazione, fino a un aperitivo con cocktail o un calice di vino, Poke House accompagna i propri food lover da mattina a sera con un’offerta sana e al giusto prezzo.

"Uno stile di vita sano ed equilibrato e, più in generale il concetto di wellness, è sempre stato un valore molto importante nella filosofia di Poke House -aggiunge Vittoria Zanetti, co-founder di Poke House-. Le nostre poke bowl oltre che essere belle da vedere e gustose sono anche sane e complete nelle proprietà nutrizionali. Con l’arrivo dei nostri Kiosk al parco Sempione e al parco Ravizza siamo felici di poter finalmente esprimere il nostro concept con una nuova declinazione, andando oltre le classiche mura di un ristorante".