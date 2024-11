Popeyes arriva in Italia con il primo ristorante a Milano

Primo ristorante in Italia per Popeyes che sbarca nel nostro Paese con un locale a Milano e un'offerta ripensata per i consumatori italiani

L'apertura in Spagna nel 2019 ha rappresentato il primo passo sul territorio europeo per l'insegna Popeyes che oggi arriva anche in Italia con un primo locale a Milano, in via De Amicis 25. “Il nostro piano di lancio è ambizioso -afferma Davide Gionfriddo, general manager Popeyes in Italia-. Prevediamo infatti l'apertura di più di 50 ristoranti, per un totale di oltre 1.000 dipendenti nei prossimi tre anni. La prima fase coinvolgerà la città di Milano, dove apriremo un secondo punto di vendita entro l’anno, per poi proseguire in tutto il territorio nazionale con ristoranti di proprietà e in franchising”.

L'offerta

La proposta gastronomica è espressione della tradizione culinaria della Louisiana ed è caratterizzata da ricette in perfetto stile New Orleans Louisiana, dove si preparano cibi ricchi di sapori che evocano la sua storia multiculturale. Distintiva la ricetta segreta di spezie Cajun che servono per marinare il pollo per 12 ore, e che gli conferiscono il suo sapore peculiare.

Per soddisfare la domanda dei consumatori italiani, Popeyes ha voluto adattare la propria offerta ai gusti locali, studiando i sapori più amati. Per questo motivo, ha incluso tra le proposte i chicken tenders, croccanti e realizzati con 100% petto di pollo. In linea con l'impegno green, fa uso di packaging 100% plastic free, realizzati con carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

La comunicazione

Per il debutto dell'insegna in Italia, la comunicazione è stata gestita da Grey per la creatività e da Wavemaker per il media. In occasione dell’apertura sarà lanciata una campagna integrata il cui claim punta immediatamente a stabilire la leadership del brand in fatto di qualità degli ingredienti, croccantezza unica e peculiarità della ricetta che segue la tradizione di New Orleans: “Il pollo fritto come si deve”.

La campagna sarà orchestrata su diversi touch point, dall’OOH ai canali Instagram e TikTok, da un evento di lancio sul territorio ad attività di PR, con in più una forte presenza sul digital. Tutta la comunicazione sarà caratterizzata da un tono di voce leggero, dall’ironia intelligente e da una visual identity allegra e distintiva, a richiamare i colori e la vivacità propri di New Orleans.