Prénatal supervaluta l’usato con Forever Young

di sistemi modulari come per esempio trio composti da carrozzina, passeggino, seggiolino auto, ma anche passeggini, car seat, culle co-sleeping. In questo modo il prodotto reso può avere più lunga durata passando di famiglia in famiglia. Ogni singolo articolo, infatti, può essere riacquistato o riutilizzato, tutto o in parte, grazie al riciclo. L'iniziativa rientra nella filosofia dell'insegna indirizzata a valorizzare un modello di economia circolare e di futuro sempre più sostenibile.

“Questo progetto rispecchia appieno l’anima del nostro marchio e il suo voler essere parte fattiva nella vita delle famiglie e dei loro mutamenti sociali e culturali. La formula della valorizzazione dell’usato di Prénatal dà al cliente la certezza del valore che riceverà restituendo il prodotto quando non gli servirà più” dichiara Massimo Arioli, business unit director di Prénatal che sottolinea l'interesse dell'insegna alla collaborazione con realtà del terzo settore grazie alle quali sarà dato ulteriore valore a questo processo sostenibile. A loro sarà, infatti, dedicato un canale privilegiato.

Il meccanismo del programma Forever Young

Tutti i prodotti aderenti all’iniziativa, acquistati a partire dal 14 settembre 2020, potranno essere restituiti, a partire dal dodicesimo ed entro il diciottesimo mese di utilizzo, ricevendo in cambio (previa verifica degli esperti del punto raccolta) una gift card da utilizzare senza vincoli di spesa presso uno dei 162 punti di vendita Prénatal disponibili in Italia e online su questo sito.