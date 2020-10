Prezzemolo&Vitale (Coralis): terzo store a Londra

L'insegna siciliana continua a svilupparsi nell'area londinese dove ha appena realizzato il suo terzo punto di vendita in un momento non certo facile, come conferma Giusy Vitale: "Abbiamo continuato un progetto di espansione su Londra malgrado il momento Covid e Brexit perché crediamo fermamente che il vero cibo italiano e i piccoli produttori della nostra terra hanno ampi spazi di crescita. In Italia sembra scontato ma il valore del prodotto all'estero è enorme".

Le caratteristiche dello store

Lo store di Prezzemolo&Vitale (Coralis), sviluppato su un'area di 200 mq, nasce a Borough High Street, non lontano dal noto mercato di Borough, accanto all'uscita della metro, in una zona ricca di uffici e residenti. Il punto di vendita segue il format già sviluppato a Londra nelle due aperture precedenti con ampio spazio ai banchi dei freschi che vogliono richiamare le vie del mercato di Palermo. Il banco gastronomia servito, dotato di uno spazio con 8 tavoli (per un totale di 16 coperti) per il consumo instore dei prodotti acquistati, propone articoli tipici siciliani come caponata, arancine (prodotte in Sicilia), pasta al forno, bruschette con lo sgombro e i capperi panteschi. Il pane è sempre a lievitazione naturale e il banco dei dolci offre prodotti tipici dell'Isola come cannoli e cassata al forno. Completano l'offerta dei freschi il banco salumi e formaggi servito, l'ortofrutta self service esposta in cesti e cestini e il reparto carne con prodotti biologici provenienti da una piccola farm del posto, venduti solo confezionati. Il negozio è dotato di una cantina con vini importati e selezionati. Tra i servizi proposti al consumatore anche la possibilità di menù per eventi o cene a casa da ordinare sia instore che online.