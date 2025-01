Primark presenta la nuova collezione di abbigliamento sportivo

Una linea con oltre 150 item per uomo, donna e ragazzo arricchisce l'offerta di abbigliamento sportivo e accessori di Primark, disponibile in tutti gli store della rete

L'assortimento di Primark si rafforza con la la collezione di abbigliamento sportivo che spazia dai reggiseni ai top tecnici che assorbono il sudore, dai leggings ai joggers, realizzata con le più recenti innovazioni di prodotto, tra cui i tessuti elasticizzati a quattro direzioni e traspiranti. I prezzi dei prodotti, disponibili in tutti i negozi già dal 1° gennaio 2025, partono da 3,50 euro. A partire da marzo, l'insegna introdurrà anche nuovi spazi dedicati in alcuni negozi selezionati per presentare la collezione, tra cui manichini con pose dinamiche, tavoli espositivi con binari ispirati alla “sbarra da ballo”, immagini lifestyle e pannelli espositivi alle pareti con attrezzi di scena per il benessere e il fitness.

“Primark continua a dimostrare che portare nell’abbigliamento sportivo tessuti e caratteristiche innovative e altamente performanti a un prezzo accessibile è possibile. Questo rilancio dà alla nostra più grande collezione di capi sportivi una nuova e chiara identità di prodotto all'interno dei nostri negozi” ha dichiarato Steve Lawton, chief product officer di Primark.

La collezione

La linea comprende oltre 150 prodotti tra abbigliamento femminile, maschile, per bambini e accessori ed è disponibile in tutti i negozi per tutto l'anno.Come la maggior parte dei capi di abbigliamento Primark, anche questa linea è stata testata in base al Primark Durability Framework che prevede una serie di test fisici e lavaggi prolungati in linea con le migliori pratiche di settore, che riproducono le abitudini di lavaggio e usura nella vita reale.

Il logo

Primark ha rinnovato il logo di questa linea, abbandonando il precedente logo Workout per un sostituirlo con uno in rilievo per consentire ai clienti di identificare facilmente la linea sportiva, in particolare rispetto alla gamma principale di abbigliamento per il tempo libero.

La promozione

Per celebrare il rilancio, è stata attivata la campagna Unstoppable You, visibile nelle

vetrine di oltre 450 negozi in tutto il mondo e sui canali social di Primark, che mette in luce le storie di veri e propri ambasciatori, tra cui Aadam Hamed, Adele Roberts, Abbie Wood, Ashley Cain, Bryony Gordon, Courtney Black e Keegan Hirst, che raccontano le loro storie di successo nel superare gli ostacoli personali e il ruolo che lo sport e l'attività fisica hanno avuto in questi momenti importanti della loro vita.