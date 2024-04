Primark abbassa i prezzi di capi e accessori per bambini

Centinaia di capi e accessori basic estivi per bambini e neonati si troveranno a prezzi più bassi nei punti di vendita Primark in tutta Europa

Per garantire un costo accessibile per i capi di abbigliamento dei più piccoli, Primark abbassa i prezzi di centinaia di capi e accessori basic per bambini, nello specifico si tratta di articoli essenziali estivi selezionati per supportare le famiglie nel cambio di stagione come magliette, pantaloncini, costumi da bagno, ciabatte e cappellini. L'iniziativa, che si estende anche all'abbigliamento per neonati, segue quella già sperimentata lo scorso anno che prevedeva prezzi più bassi su centinaia di articoli essenziali per bambini, in occasione del rientro a scuola. I nuovi prezzi sono applicati ai capi selezionati nei negozi Primark in Europa e per verificarne la disponibilità ci si può collegare sul sito web dell'insegna.

“Siamo consapevoli che l’arrivo dell’estate può rivelarsi un momento costoso per le famiglie. Con l’avvicinarsi infatti delle vacanze estive, i genitori desiderano acquistare articoli per il cambio di stagione a prezzi accessibili senza rinunciare alla qualità. Pertanto, man mano che i nostri clienti iniziano a prepararsi in vista dell'estate, desideriamo fare la nostra parte offrendo loro nuovi prezzi più bassi su numerosi prodotti della collezione Primark per bambini così da supportare le famiglie. In questo modo, i nostri clienti possono continuare a fare affidamento sul nostro rapporto qualità-prezzo e siamo pertanto profondamente orgogliosi di spingerci sempre oltre abbassando ancora una volta i nostri prezzi” dichiara Gavin Daniels, direttore Kidswear di Primark.

La sostenibilità

In linea con l'impegno di Primark per l'ambiente, i prodotti sono progettati per essere indossati a lungo prima della fine del loro ciclo di vita. Ad esempio, la maggior parte dei boxer e dei costumi è realizzata con materiali riciclati (minimo 50% di poliestere riciclato). Magliette, pantaloncini e abiti per neonati sono invece realizzati con almeno il 50% di cotone proveniente dal Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP), il più importante programma di cotone sostenibile nel settore della moda.