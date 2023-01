Pro-Gest: a Marca 2023 la novità Pillow

Il gruppo cartario Pro-Gest presenta a Marca 2023 Pillow: la soluzione brevettata per sostituire la plastica con carta 100% riciclabile

In occasione di Marca 2023 a Bologna, il gruppo cartario Pro-Gest presenta Pillow: la soluzione brevettata per sostituire con carta 100% riciclabile e compostabile le tradizionali vaschette di plastica e polistirolo. Questo prodotto è in grado di assorbire liquidi e sostanze oleose provenienti da alimenti freschi confezionati come verdura, frutta, funghi, carne, pesce e formaggi, evitando ristagni all’interno dell’imballo. Le analisi mostrano in particolare che a parità di alimento e condizioni di stoccaggio il vassoio brevettto Pillow è in grado di conservare il profilo aromatico più degli altri imballaggi mantenendo performance in linea con altri materiali.

“Con Pillow di Trevikart, nell’anno del nostro cinquantesimo anniversario, proponiamo al mercato un prodotto di carta, 100% riciclabile e compostabile e senza uso di plastica o polistirolo -spiega Valentina Zago, direttrice generale e responsabile del comparto packaging food contact & take away-. Un prodotto che riteniamo in grado di cambiare a fondo l’aspetto dei nostri supermercati, ancora legati, ad oggi, a un largo utilizzo di imballaggi tradizionali. Sotto il profilo ambientale Pillow è la scelta più responsabile che un consumatore possa fare fermo restando la conservazione e la qualità del prodotto garantita dal nostro imballo. Siamo convinti che Pillow rappresenti un enorme passo avanti nel mondo della GDO, in grado di soddisfare la domanda di maggiore sostenibilità del packaging per i consumatori”.