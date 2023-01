Marca 2023, l’occasione di incontro tra industria e retail

Il 18 e 19 gennaio si terrà Marca by BolognaFiere 2023, il luogo perfetto di condivisione sul mondo dell'industria dedicato alle mdd

“Il ruolo di Marca 2023 per la gdo è quello di mettere in evidenza la produzione, incontrare l’industria e dedicarsi interamente alla mdd per due giorni. Confrontarsi con la concorrenza orizzontale, tra produttori e distributori, attori di un evento che riesce a raggiungere anche i mass media generalisti creando un effetto pubblicitario importante, dal risvolto positivo”, commenta così l’esposizione Angelo Arrigoni, responsabile Filiera Qualità di Carrefour Italia.

Un’esposizione ricchissima di opportunità tanto per l’industria, quanto per la distribuzione moderna: Marca 2023 rappresenta una grande opportunità per un incontro di filiera dall’inizio alla fine, in un periodo socioeconomico che ha visto le mdd come protagoniste del carrello della spesa degli italiani divenendo l’alternativa preferita dai consumatori grazie al rapporto qualità prezzo.

Il convegno inaugurale a cura di The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Ipsos e Iri, fa il punto sullo stato dell’arte, alla presenza del consueto parterre rappresentativo di tutti i protagonisti del mercato italiano. Appuntamento a partire dalle 10.15 presso la Gallery Hall fra i Padiglioni 21 e 22. Apre i lavori il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari.

Marca Fresh 2023

Un posto al sole nel mercato delle mdd a fine 2022 lo conquista l’ortofrutta, come confermano anche i dati presentati da Iri. Nonostante la contrazione dei volumi, rimane in crescita dello 0,2% e segna una quota di mercato del 34,8%: un dato significativo, soprattutto se comparato al 20,9% della quota media della mdd sul valore generale del largo consumo confezionato.

Nello specifico a contribuire al dato rilevante è la IV Gamma. Sempre in tema di freschi, anche su uova, condimenti e yogurt si registra una crescita; al contrario, in pausa di riflessione sono la gastronomia vegetale e la pasticceria. Da qui il focus di Marca Fresh che si presenta ai visitatori in una veste innovativa e coinvolgente. Mattinata di apertura (mercoledì, ore 11.30 al Padiglione 16 nell’Agorà di Marca Fresh) con la tavola rotonda sulle sfide del mercato tra convenienza e innovazione; a seguire (ore 14.30) la riflessione dedicata alle patate intitolata “Assortimento, segmentazione e valorizzazione nel nuovo scenario di mercato”.