Problemi di parcheggi abusivi? La soluzione per i supermercati

Nell’attuale panorama urbano sempre più congestionato, sia nelle grandi città che nei piccoli centri con grandi flussi turistici, trovare parcheggio può essere una vera sfida. Tale problema diventa ancora più frustrante quando si arriva al supermercato, solo per scoprire che il parcheggio clienti è occupato da persone che lasciano l’auto e vanno via senza fare la spesa. Si tratta di una situazione che ha un impatto negativo sia sull’esperienza dei clienti, sia sulle entrate generate dal supermercato.

Il problema dei parcheggi abusivi

L’occupazione abusiva dei parcheggi privati a uso privato riservati ai clienti è un problema che interessa numerosi supermercati localizzati in tutta Italia. Gli automobilisti spesso sfruttano i parcheggi destinati ai clienti dei supermercati per soste brevi o per altre finalità, creando disagio a coloro che hanno bisogno di parcheggiare per andare a fare la spesa. Il problema dei parcheggi abusivi interessa in particolare quei supermercati ubicati in zone molto trafficate, dove sorgono uffici, ristoranti, bar, palestre, ospedali, stazioni, etc.

Come risolvere il problema?

Molti supermercati hanno installato le sbarre per provare a ridurre il problema dei parcheggi abusivi. Si tratta di una soluzione molto costosa e spesso non efficace. Oltre al costo di acquisto, infatti, i supermercati devono sostenere elevati costi di manutenzione poiché le sbarre tendono a rompersi facilmente, lasciando il parcheggio incustodito per diversi giorni. Altre soluzioni riguardano i gettoni, spesso integrativi delle sbarre, ma si perdono facilmente e alcuni automobilisti utilizzano i gettoni presi da altri supermercati per entrare nel parcheggio e lasciare la macchina. Infine, alcuni supermercati hanno assunto un controllore per fare la guardia al parcheggio e mandare via gli abusivi, una soluzione che aumenta i costi del personale del supermercato e spesso non risolve il problema.

Una soluzione semplice e snella

Parkdepot gestisce oltre 1500 parcheggi in Europa, contrastando il problema dei parcheggi abusivi con una soluzione semplice, snella e soprattutto gratuita. Come funziona?

Le telecamere rilevano le targhe delle vetture in entrata e in uscita dal parcheggio riservato ai clienti, calcolando automaticamente il tempo di sosta di ciascuna vettura all’interno del parcheggio. Niente sbarre, niente biglietti o gettoni e niente controllori. Sia i costi di installazione che di manutenzione sono a carico di Parkdepot.

Ecco dunque i principali vantaggi del sistema di monitoraggio degli accessi fornito da Parkdepot:

Abbattimento dell’occupazione del parcheggio da parte di non-clienti Aumento del flusso clienti grazie alla minore congestione Più fatturato grazie al parcheggio più libero Facile gestione dei veicoli autorizzati Possibilità di affittare posti auto Nessun abbonamento mensile o annuale Zero costi di installazione Zero costi di manutenzione.

Clienti soddisfatti: il caso di Carrefour Italia

All’inizio del 2023, Parkdepot ha ufficialmente iniziato una collaborazione con Carrefour Italia (GS S.p.a.), una delle più grandi e importanti catene di supermercati operanti nel nostro Paese. Uno dei punti vendita Carrefour a gestione diretta in cui Parkdepot ha installato il sistema di monitoraggio degli accessi, ovvero il Carrefour Market di Corso Turati a Torino, ha registrato una riduzione dell’occupazione abusiva del parcheggio pari al 59,2% in tre mesi, con 974 visite quotidiane in media e un tempo medio di sosta degli abusivi pari a 359 minuti (circa dodici volte la sosta media dei clienti, pari a 28 minuti). Grazie al sistema di Parkdepot di contrasto ai parcheggi abusivi, il Carrefour Market di Corso Turati a Torino è riuscito a ridurre sensibilmente il problema di occupazione abusiva del parcheggio riservato ai clienti, con grandi benefici in termini di customer satisfaction (nonché di riduzione dello stress per lo staff del supermercato).

Conclusioni

Il problema dei parcheggi abusivi affligge numerosi supermercati in Italia, indipendentemente dalla grandezza del punto vendita e del parcheggio clienti. Tuttavia, grazie a soluzioni semplici e innovative come quella fornita da Parkdepot, è possibile risolvere il problema in modo rapido e a costo zero. Il sistema di rilevamento delle targhe rappresenta un modo efficace di contrastare l’occupazione abusiva del parcheggio, garantendo che i parcheggi rimangano a disposizione dei clienti del supermercato.

Con l’esempio di successo di uno dei punti vendita Carrefour a gestione diretta, Parkdepot dimostra di fare la differenza nella gestione dei parcheggi per la distribuzione alimentare organizzata.

