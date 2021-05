Punti Bennet Club 2020, raccolti 124mila euro

Gli oltre 124.000 euro della Raccolta Punti Bennet Club 2020 saranno devoluti a realtà con cui Bennet (VéGé) collabora da anni come Fondazione Umberto Veronesi, associazione Centro Dino Ferrari, associazione La Nostra Famiglia, ma anche ad associazioni non

profit che all’inizio dell’emergenza pandemica hanno promosso importanti progetti di solidarietà come Cesvi Onlus e Fondazione Provinciale Della Comunità Comasca.

“La nostra squadra continua a lavorare per fornire un servizio ai massimi livelli a tutti i nostri clienti ed è con piacere che continua a constatare la loro attenzione per i progetti che appoggiamo in primis come azienda” dichiara Adriano De Zordi, amministratore delegato di Bennet.

I progetti finanziati

Nello specifico, grazie ai punti donati dai clienti Bennet, Fondazione Umberto Veronesi potrà sostenere la ricerca per la cura della leucemia linfoblastica acuta; Centro Dino Ferrari promuoverà la ricerca contro le malattie neuromuscolari neurodegenerative e cerebrovascolari. La Nostra Famiglia attrezzerà un centro di riabilitazione per bambini e ragazzi con disabilità. Cesvi e Fondazione Comasca hanno destinato i proventi

della raccolta rispettivamente ai reparti di terapia intensiva dell’ospedale di Bergamo e ai presidi sanitari dell’azienda socio sanitaria territoriale Lariana.